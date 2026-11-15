Είναι το Παλέ (ξανά) η καλύτερη έδρα της Ευρώπης; (pics&vids)

Το Αλεξάνδρειο ζει στιγμές Αυτοκρατορίας και η καυτή του ατμόσφαιρα ανοίγει και πάλι την συζήτηση για το ποιος έχει την κορυφαία έδρα στην Ευρώπη

Η χρονιά της επιστροφής για τον μπασκετικό Άρη είναι εδώ! Το Αλεξάνδρειο, παρ' ότι έμενε διαχρονικά γεμάτο από κόσμο, στερούνταν την "σπίθα" για να ξεσπάσει η πυρκαγιά, η οποία "καίει" κάθε αντίπαλο που φιλοξενείται από τους κιτρινόμαυρους.

Η "σπίθα" όμως ήρθε και από την περασμένη σεζόν η "κάψα" των φίλων του Άρη μεγαλώνει όλο και περισσότερο.

Νέο "θύμα" της ομάδας του Σπανούλη ο Ολυμπιακός, με τους παίκτες του Μπαρτζώκα να έχουν να αντιμετωπίσουν την αύρα του Παλέ και να επηρεάζονται από το πρώτο λεπτό, όταν οι γηπεδούχοι ξέφυγαν - με το καλημέρα- με 9-0 και έδειξαν σκηνές από τα προσεχώς.

Ο Άρης πήρε την νίκη και πλέον, μετά και την πρόσφατη μεγάλη επικράτηση επί του Παναθηναϊκού, η κουβέντα για την κορυφαία έδρα στην Ευρώπη πρέπει να ξαναανοίξει.

Στην εξίσωση μπαίνουν φυσικά τόσο το ΟΑΚΑ, το ΣΕΦ, αλλά και τα γήπεδα στο Βελιγράδι, όσο και η PAOK Sports Arena, με το Αλεξάνδρειο να είναι μεν μικρότερο σε μέγεθος, αλλά να θυμίζει πραγματικό "κλουβί" για κάθε αντίπαλο. Ως τώρα ο κόσμος του Άρη δεν έχει αφήσει άδειο μισό καρεκλάκι και ωθεί τους παίκτες στο απόλυτο, δίχως να φαίνεται πως κάποια ομάδα θα μπορέσει να περάσει "εύκολα. Στιγμές βγαλμένες από άλλες δεκαετίες. Από εποχές όπου ο Γκάλης και ο Γιαννάκης είχαν τον Άρη στην Ελίτ της Ευρώπης και η Ελλάδα ζούσε και ανέπνεε για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Εσείς τι πιστεύετε; Ζει ο κόσμος στιγμές όπως εκείνες; Υπάρχει αυτή την στιγμή έδρα πιο καυτή από το Nick Galis Hall;