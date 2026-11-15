Ο Άρης υποχρέωσε τον Ολυμπιακό σε ήττα που είχε να γνωρίσει σχεδόν 23 χρόνια!

Οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 100-78, με τους Πειραιώτες να γνωρίζουν ήττα με διαφορά 20+ πόντων από ομάδα πλην Παναθηναϊκού για πρώτη φορά από το 2004!

Ιστορική διάσταση αποκτά η εντυπωσιακή νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού με 100-78 στο Αλεξάνδρειο. Οι «κιτρινόμαυροι» υποχρέωσαν τους Πειραιώτες σε ήττα με διαφορά 22 πόντων, κάτι που είχε να συμβεί στην Α1 απέναντι σε ομάδα πλην Παναθηναϊκού εδώ και σχεδόν 23 χρόνια!

Η τελευταία φορά ήταν την 1η Φεβρουαρίου 2004, όταν ο Πανιώνιος είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού με 99-78 στη Νέα Σμύρνη, για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στον πάγκο των «κυανέρυθρων» βρισκόταν τότε ο Γιώργος Καλαφατάκης, ενώ τον Ολυμπιακό καθοδηγούσε ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Πρωταγωνιστές εκείνης της αναμέτρησης ήταν ο Ρούμπεν Ντάγκλας με 22 πόντους και ο Τράβις Γουότσον με 18, σε μια βραδιά που έμελλε να αποτελέσει το τελευταίο αντίστοιχο αρνητικό αποτέλεσμα των «ερυθρόλευκων» μέχρι τη σημερινή επικράτηση του Άρη.