Ατάκες από Σπανούλη: «Αν φοβάμαι; Όχι! - Δεν ζούμε κανένα όνειρο» (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε πολλά να πει μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού (100-78), με τον ίδιο να κρατάει χαμηλούς τόνους και δείχνει τον δρόμο για τη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Άρη:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες και στον κόσμο που έκανε sold out. Αξίζαμε τη νίκη. Παίξαμε καλύτερα και στα 40 λεπτά απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης. Δείξαμε την ποιότητά μας. Η ομάδα έχε μια καλή απόδοση και στις δύο μεριές του γηπέδου

Μετράει αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο, πολλά παιδιά κάνουν εξαιρετική δουλειά στο γήπεδο, που δε φαίνεται στους αριθμούς. Είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και έχουμε πολλά να βελτιώσουμε, συνεργασίες αυτοματισμούς».

Για τα 22-10 λάθη ασίστ και τα 13-19 του Ολυμπιακού: «Έπαιξε ρόλο ο τρόπος που πήγαμε σε κάθε μπάλα, η άμυνα, οι αλληλοβοήθειες, η συγκέντρωση. Είμαστε σε μια διαδικασία χτισίματος. Κάθε μέρα να πείσουμε να κάνουν περισσότερα πράγματα. Παραμένουμε ταπεινοί και να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε».

Για τους πόντους που έδωσε ο πάγκος (43) και οι βασικοί (56): «Δεν υπάρχει βασικός και πάγκος. Υπάρχουν αυτοί που παίζουν στην αρχή και αυτοί που παίζουν μετά. Δε με νοιάζουν οι πόντοι του πάγκου, ο Μήτρου-Λονγκ και ο Μοκόκα έκαναν εκπληκτική άμυνα, Εθεσαν τον τόνο στην άμυνα. Όπως και ο Μπιρτς έκανε εκπληκτικό παιχνίδι. Ο Μπιρτς είναι από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρώπη στο πικ εν ρολ».

Και πρόσθεσε: «Είχαμε καλή δημιουργία , κάναμε ένα μη εγωιστικό παιχνίδι, βάλαμε πόντους στον αιφνιδιασμό με όμορφο μοντέρνο μπασκετ. Το πιο σημαντικό είναι να φεύγει ο φίλαθλος και τα παιδάκια γεμάτα από το γήπεδο.

Για το αν φαντάζει σαν όνειρο η φετινή σεζόν ως τώρα: «Όνειρο; Με τίποτα. Εμείς φτιάξαμε την ομάδα, ξενυχτήσαμε να φτιάξουμε τη χημεία. Τα παιδιά δουλεύουν κάθε μέρα. Βλέπετε πόσο πολύ το θέλουν. Είναι μια ομάδα που παίζει για τη νίκη, όχι για τα στατιστικά.

Και συνέχισε: «Ο Μοκόκα ήταν καταπληκτικός στην άμυνα για να κυνηγήσει έναν εκπληκτικό παίχτη όπως ο Φουρνιέ. Πρέπει να το κάνουν οι παίκτες, να παίζουν άμυνα και να είναι ολοκληρωμένοι. Αυτό θέλω. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες για όλους τους παίκτες. Χάσαμε μόνο μία φορά από τη Χάποελ που έγιναν πολλά πράματα για να γίνει αυτό. Ο τρόπος που αντιδράει η ομάδα μετά την ήττα είναι πολύ σημαντικός.

Καταλαβαίνουν τα παιδιά τι κάνουν καλά . Μου αρέσει να τα προπονώ αυτά τα παιδιά. Έχουμε πίστη στη δουλειά τους, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Θα ήταν απίθανο να είναι έτοιμη η ομάδα σε δύο μήνες».

Για τα ματς με Λε Μαν και ΠΑΟΚ που έρχονται: «Το μόνο που σκέφτομαι είναι να πιω ένα καλό κρασί και να φάω με τον Νίκο (Ζήση). Να ετοιμαστούμε πρώτα με τη Λε Μαν. Σκεφτόμαστε μόνο την αυριανή προπόνηση και να… φάω ένα καλό φαγητό».

Και κατέληξε: «Αν φοβάμαι; Μη τη λες αυτή τη λέξη. Στη ζωή πρέπει να είσαι ταπεινός και να δουλεύεις. Έτσι έχτισα την ομάδα μου. Είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες και με κίνητρο. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Είναι μια ομάδα πεινασμένη και έχει φοβερό work ethic».