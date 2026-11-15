Κάποτε σας έλεγαν «μα παίζουμε την καλύτερη μπάλα»… Τώρα διαμαρτύρονται για την Κ15

Όσο μεγαλώνει η «λύσσα» στον πόλεμο εναντίον του Παναθηναϊκού, τόσο θα μεγαλώνει η οργή για τα μπιφτέκια που γυρίζουν και την αλήθεια που την έχουν κάνει λάστιχο.

Διακοπή Εθνικών ομάδων. Ο καθένας όπως αντιλαμβάνεται το πώς πρέπει να καλύψει το διάστημα χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και όπως μπορεί φυσικά. Ο Παναθηναϊκός ασχολείται με το γήπεδό του, τις χορηγίες του, τις μεταγραφικές του σκέψεις για τον Ιανουάριο. Υγεία με λίγα λόγια.

Οι υπόλοιποι τι ακριβώς κάνουν; Προσπαθούν να μειώσουν τον Παναθηναϊκό. Με τρόπους κωμικούς και ταυτόχρονα εξοργιστικούς. Γιατί πάντα στην αρχή γελάς, μετά το κρατάς στο μυαλό σου και έρχεται να «συγκρουστεί» με αυτά που έχουν συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Σε μια «έκρηξη»… γυρίσματος μπιφτέκας που έλεγε και ο Κωνσταντινέας.

Θυμάσαι για παράδειγμα τη ρητορική τους για το πρωτάθλημα του 2023. Εκείνο που πήραν απ’ τον Παναθηναϊκό, όταν με αθλητικά ανήθικο τρόπο τον έβαλαν να αγωνιστεί στην έδρα του αιωνίου με μία μέρα αναβολή του ντέρμπι, τη στιγμή που είχε πάνω από 20 κρούσματα.

Είναι η σεζόν των Νταμπάνοβιτς. Η σεζόν που όποτε τολμούσατε να μιλάτε για όσα βλέπατε, σας έλεγαν «μην μιλάς, η ΑΕΚ του Αλμέιδα παίζει μπαλάρα». Ήταν εκεί και κάτι παλαίμαχοι. Δίπλα στον Γιαννάκη. Αυτοί τώρα έχουν πάρει τον σταυρό στο χέρι και σας κάνουν μαθήματα… ηθικής ποδοσφαίρου. Αναλύοντας φάσεις για τις οποίες δεν διαμαρτυρήθηκαν ούτε οι ομάδες τις οποίες αφορούν.

Για παράδειγμα η αποβολή του Ελουστόντο του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ με το Τριφύλλι, ή η αποβολή του Σάλιακα πάλι με τους Πράσινους. Έγιναν και… φιλο-Ολυμπιακοί. Εκεί τους έφτασε ο ισχυρός Παναθηναϊκός. Ας τους κρίνουν μόνοι τους. Όπως ήδη έκανε ο Ρότα μιλώντας για παλαιμάχους… Κάτι θα ξέρει ο άνθρωπος, χωρίς να γνωρίζουμε ποιον εννοούσε και γιατί.

Η προπαγάνδα είναι βολική όταν σου μένουν 15 μέρες να «απολογηθείς» γιατί η ομάδα σου δεν έχει ενισχυθεί όπως έπρεπε. Γιατί η ομάδα σου γίνεται από… λύκος-αρνάκι, όταν βγαίνει από την έδρα της. Άρα ας στοχοποιηθεί ο Παναθηναϊκός σαν «ευνοημένος», σε μια σεζόν που δεν έχει συμβεί τίποτα. Με φάσεις προς συζήτηση να υπάρχουν για όλες τις ομάδες.

Η εκμετάλλευση της προπαγάνδας φτάνει σε σημείο να αγγίζει ακόμη και την Κ15. Δεν είναι πλέον αστείο, γίνεται λόγος για πέναλτι που δεν δόθηκαν σε ματς παιδιών. Ποιος θα τα δει; Ποιος θα κρίνει; Πες, πες, κάτι θα μείνει. Ότι δηλαδή ο Παναθηναϊκός… έστησε αγώνα Κ15.

Πραγματικά αν είναι τέτοια η λύσσα τους για μια επιτυχία εναντίον του Τριφυλλιού, ας τους δώσουν τη νίκη στην Κ15 στα χαρτιά. Δεν πειράζει, άλλωστε ο σκοπός των ακαδημιών δεν είναι η νίκη. Είναι η ανάδειξη και η ανάπτυξη ταλέντων. Μαζί με τη σωστή νοοτροπία στα παιδιά αυτά, τα οποία γεμίζουν τοξικότητα με τέτοιες διαμαρτυρίες.

Έτσι είναι όμως όταν το ποδόσφαιρο το αντιμετωπίζεις αποκλειστικά ως αποτέλεσμα, ανεξάρτητα απ’ τις ηλικίες. Οι ίδιοι δεν είναι που θεωρούν πως παίζουν υποχρεωτικά δύο νεαροί στο Κύπελλο για να αδικηθεί η ομάδα τους; Ε, τώρα έπεσαν τόσο χαμηλά που βρίσκουν πέναλτι σε αγώνα Κ15.

Ο Παναθηναϊκός είναι ισχυρός. Αυτό ενοχλεί και μόνο. Οπότε δεν θα μας εκπλήξει να βγάζουν ανακοινώσεις στα μαιευτήρια αν δουν κανένα πράσινο μπαλόνι. Πλέον δεν μιλάμε για συμφέρον και υπεράσπιση της ομάδας τους. Έχουμε περάσει σε κάτι πρωτόγνωρο, εκεί όπου τα πάντα γίνονται… κιμάς για να εξυπηρετηθεί το αφήγημα. Με μοναδικό στόχο να μειώσουν τους Πράσινους.

Και για να πάμε στην πολυετή δική τους ρητορική. Μήπως η κλάψα οφείλεται στο ίδιο το ποδόσφαιρο; Εκεί ο Παναθηναϊκός έχει επιδείξει μακράν το καλύτερο και θεαματικότερο αγωνιστικό πρόσωπο. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βάλει δεύτερο γκολ, η ΑΕΚ είναι ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, ο ΠΑΟΚ έχει σκαμπανεβάσματα και πισωγυρίσματα.

Ο Νίστρουπ και οι παίκτες του, παρουσιάζουν το μακράν θεαματικότερο ποδόσφαιρο με τη μεγαλύτερη συνέπεια σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά με τον Ολυμπιακό και έχασε. Δεν έπαιξε καλά με τον Ηρακλή στο πρώτο μέρος, χρειάστηκε να κάνει ανατροπή στο δεύτερο και να νικήσει έχοντας την τύχη με το μέρος του. Το είπε ο Δανός τεχνικός, στον οποίο έγιναν και… μαθήματα. Να τραβάς τα μαλλιά που δεν σου περισσεύουν.

Σε όλα τα υπόλοιπα ματς, ποιος αμφισβητεί την κυριαρχία του Τριφυλλιού και το δίκαιο της επικράτησής του; Δεν μιλάμε για αυτούς που μιλούν για αδικία στις αποβολές του Σάλιακα και του Ελουστόντο. Αυτοί δεν πιάνονται για ευνόητους λόγους.

Το ποδόσφαιρο προχωρά. Ο Παναθηναϊκός προχωρά. Δυναμώνει. Το μέλλον είναι δικό του. Και αυτή τη φορά δεν «μιλά» η ελπίδα και τα όνειρα: «Μιλούν» οι πράξεις και τα γεγονότα. Η δουλειά των ανθρώπων που έχουν μεράκι, Παναθηναϊκή «τρέλα» και φυσικά ικανότητα.

Οι υπόλοιποι αντί να κοιτάξουν να βελτιωθούν και να ακολουθήσουν, ξέρουν μόνο να… γαυγίζουν. Ασταμάτητα.

Υ.Γ. Ο Παναθηναϊκός το δρόμο του… Οι άλλοι ας φωνάζουν. Ίσα-ίσα ο τρόπος αντίδρασής τους μέχρι και για παιδιά, πρέπει να κρατά το Τριφύλλι σε διαρκή εγρήγορση.

Υ.Γ.1: Όταν ζηλεύεις από το ρόστερ μέχρι την χορηγία για το γήπεδο, τότε το παιχνίδι το έχεις χάσει…