Σε τρομερή κατάσταση η Μπαρτσελόνα: 100άρα στην Ομπραντόιρο και 9η σερί νίκη

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Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση το τελευταίο διάστημα, κέρδισε εύκολα την Ομπραντόιρο με 108-83 και πέτυχε την 9η συνεχόμενη νίκη της σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε τρομερή φόρμα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Μπαρτσελόνα. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησε εντός έδρας της Ομπραντόιρο με 108-83 για την 8η αγωνιστική της ACB, πετυχαίνοντας την 9η συνεχόμενη νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ισπανική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της στο 6-2, με την Μπλούσες να πέφτει στο 3-5. Ο Ταϊρίς Μάρτιν ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του Σέκουλιτς, μετρώντας 22 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με το Μπριθουέλα να συμπληρώνει 17 πόντους με 4 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Τσίλντρες ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, με τον Μέιντλ να συμπληρώνει 15 πόντους με 9 ριμπάουντ. Γεμάτη εμφάνιση του Αγκάντα με 12 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Πλέον η Μπαρτσελόνα στρέφει την προσοχή της στην διαβολοβδομάδα της Euroleague και τις αναμετρήσεις με Παρί (21:30, 17/11) και Ερυθρό Αστέρα (20/11, 21:30).