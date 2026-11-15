FIFA: Ο Βενγκέρ δεν θα διεκδικήσει την προεδρία – Σε αναζήτηση αντιπάλου του Ινφαντίνο η UEFA

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Ο Αρσέν Βενγκέρ αποφάσισε να μη θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA, αφήνοντας την UEFA να αναζητά νέο αντίπαλο του Τζιάνι Ινφαντίνο, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ, που από το 2019 κατέχει τη θέση του επικεφαλής παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου στη FIFA, εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία, έχοντας μάλιστα την υποστήριξη της UEFA.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το BBC, ο 77χρονος Γάλλος αποφάσισε τελικά να μη βρεθεί απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος επιδιώκει την τέταρτη θητεία του στην ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο έντονων αντιδράσεων απέναντι στον Ινφαντίνο, μετά το αποτυχημένο σχέδιο παραχώρησης εμπορικών συμμετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Ο Βενγκέρ είχε πάρει αποστάσεις από το συγκεκριμένο εγχείρημα, δηλώνοντας πως δεν συμμετείχε στον σχεδιασμό του και ενημερώθηκε μέσω δημοσιευμάτων.

«Η απόφαση απόσυρσης του σχεδίου ήταν απολύτως απαραίτητη και αδιαμφισβήτητη, καθώς πιστεύω σε μια ανεξάρτητη FIFA που υπηρετεί το ποδόσφαιρο με διαφάνεια και ακεραιότητα», είχε τονίσει.

Πλέον, η UEFA αναζητά εναλλακτικό υποψήφιο μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, όταν εκπνέει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Ο πρώην αμυντικός της Τότεναμ, Ραμόν Βέγκα, έχει ήδη εκδηλώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία, ενώ ο επίτιμος πρόεδρος της ιαπωνικής ομοσπονδίας, Κόζο Τασίμα, προσπαθεί να