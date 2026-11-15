Πήρε το ντέρμπι της Πόλης η Φενέρ

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Η Φενέρ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα στην Παρί, γύρισε από το -16 με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους να παίρνει το ντέρμπι της Πόλης, επικρατώντας της Εφές με 77-75.

Η Φενέρ άφησε πίσω της την ήττα από την Παρί, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να επιστρέφει στις νίκες, παίρνοντας το ντέρμπι της Πόλης (77-75 την Εφές) για το Τουρκικό πρωτάθλημα, γυρνώντας από το -16.

Η Φενέρ βελτίωσε το ρεκόρ της στο 6-2 και συνεχίζει στο κυνήγι της πρώτης Μπαχτσεσεχίρ (7-1) με τη ομάδα του Λάσο να πέφτει στο 5-3.

Για τους νικητές ο Κλάιμπερν ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Μπόλντγουιν να μετρά 11 πόντους. Πρώτη καλή εμφάνιση από τον NBAer Πάουελ με 10 πόντους και 6 ριμπάουντ,.

Από την άλλη πλευρά ο Οσμάνι ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Μάλκολμ να μετρά 15 πόντους. Γεμάτη εμφάνιση από τον Σάριτς με 10 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Πλέον η Φενέρ στρέφει την προσοχή της στον εντός έδρας αγώνα κόντρα στην Βιλερμπάν για την 12η αγωνιστική της Euroleague (20:00, 17/11), ενώ η Εφές ταξιδεύει στο Ντουμπάι (18:00, 17/11).