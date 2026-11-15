Γκονσάλες: «Στον Ολυμπιακό με έκαναν να αισθανθώ σαν στο σπίτι μου» – Τι είπε για το γκολ στον ΠΑΟΚ

Ο Αρμάντο Γκονσάλες μίλησε στο Μεξικό για τις πρώτες του εντυπώσεις από τον Ολυμπιακό, την προσαρμογή του στην Ελλάδα και το γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ, αποκαλύπτοντας παράλληλα την ιστορία πίσω από το παρατσούκλι «Ορμίγκα».

Ο Μεξικανός επιθετικός, που βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του για τις αναμετρήσεις με την Τζαμάικα, παραχώρησε συνέντευξη στο Vamos Network, αναφερόμενος στη νέα σελίδα της καριέρας του.

«Ήταν σαν την πρώτη ημέρα στο σχολείο. Βρισκόμουν στην Τσίβας από τα 15 μου χρόνια και ξαφνικά έπρεπε να αλλάξω περιβάλλον. Ήταν περίεργο, αλλά όλοι με έκαναν να αισθανθώ σαν στο σπίτι μου», ανέφερε, τονίζοντας πως οι ισπανόφωνοι συμπαίκτες του και το ισπανικό προπονητικό επιτελείο διευκόλυναν την προσαρμογή του.

Για το ελληνικό ποδόσφαιρο στάθηκε στο πάθος των φιλάθλων, επισημαίνοντας πως αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό με το Μεξικό, ενώ χαρακτήρισε το πρωτάθλημα ιδιαίτερα απαιτητικό και σκληρό.

Αναφερόμενος στο γκολ απέναντι στον ΠΑΟΚ, εξήγησε: «Προσπάθησα να κρυφτώ από τον κεντρικό αμυντικό. Μόλις έγινε η σέντρα, κινήθηκα πίσω του, στον πιο επικίνδυνο χώρο. Το σημαντικότερο ήταν η κίνησή μου για να αποφύγω την επιτήρησή του».

Τέλος, αποκάλυψε πώς προέκυψε το παρατσούκλι «Ορμίγκα» (Μυρμήγκι). Όταν ήταν μικρός, τα αδέλφια του δέχθηκαν επίθεση από μυρμήγκια, με αποτέλεσμα να φοβάται τα συγκεκριμένα έντομα. Ένας θείος του άρχισε τότε να τον αποκαλεί έτσι, ένα παρατσούκλι που τον συνοδεύει μέχρι σήμερα και το οποίο, όπως παραδέχθηκε, αγαπά ιδιαίτερα.