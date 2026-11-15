Έχει καλύτερο πλέι μέικερ ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός από τον Ντιμιτρίεβιτς;

Ο Άρης μετά τον Παναθηναϊκό υπέταξε στο «Παλέ» με πειστικότατη εμφάνιση και τον Ολυμπιακό, με τον Νένο Ντιμιτρίεβιτς να κλέβει γι’ άλλη μία φορά τις εντυπώσεις και να δημιουργεί… εύλογα ερωτήματα.

Από τη μία πλευρά, την κιτρινόμαυρη, ήταν ευσεβής πόθος.

Από την άλλη, των υπόλοιπων ομάδων, ήταν ένα ανασήκωμα του φρυδιού μαζί μ’ ένα «Ρε λες;» να πλανάται στον αέρα.

Αν θέλαμε να συμπτύξουμε τις δύο πλευρές σε μια πρόταση, θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε κάπως έτσι: «Ρε λες φέτος ο Άρης να έχει ομαδάρα;»

Και μπορεί το δείγμα να είναι ακόμη μικρό (βρισκόμαστε, μην το ξεχνάμε, στα μέσα Νοέμβρη), όμως μετά το στραπάτσο από την Καρδίτσα η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη… παίρνει ζωές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μάλιστα, στην GBL έχει καταφέρει να ρίξει στο καναβάτσο τόσο τον Παναθηναϊκό όσο και τον Ολυμπιακό. Αμφότερους, φυσικά, στο “Nick Galis Hall”, όμως με πειστικότατες 100άρες και όχι με «κλεφτοπόλεμο». Στα ίσα, εν ολίγοις, αποδίδοντας κατά διαστήματα θέαμα τόσο ελκυστικό που κάνει πολλούς- όσους δε φοράνε παρωπίδες και αγαπούν το άθλημα, έστω- να τρίβουν τα μάτια τους.

Και μπορεί το σπορ να είναι- κρατάτε σημειώσεις, θα προβούμε σε βαρύγδουπη τοποθέτηση- ομαδικό, όμως τίποτα απ’ όλ’ αυτά δε θα συνέβαινε αν ο Kill Bill δεν εμπιστευόταν το τιμόνι της ομάδας του στα στιβαρά χέρια του Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς.

Ο Σκοπιανός πόιντ γκαρντ την περσινή χρονιά- και ιδίως στο δεύτερο μισό τη σεζόν- έδειξε από τι σπάνια πάστα είναι φτιαγμένος. Παίζοντας στην Μπάγερν έκανε φοβερές εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα, ενώ και στο γερμανικό πρωτάθλημα ήταν χάρμα ιδέσθαι.

Ακόμα πιο… ιδέσθαι είναι φέτος με τη φανέλα του Αυτοκράτορα: στο Eurocup ο «Νένο» σκοράρει 13 πόντους, με 3.1 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ κατά μ.ο. και εξωπραγματικά ποσοστά στα πέριξ του διαβόητου 50-40-90 (46.2% 2π., 39% 3π., 94.5% βολές). Ο Άρης, θυμίζουμε, μετράει μόλις μία ήττα στη διοργάνωση. Πότε ήρθε αυτή; Απέναντι στην Χαποέλ Ιερουσαλήμ, σ’ ένα ματς που ο Ντιμιτρίεβιτς αποβλήθηκε σχετικά νωρίς με αντιαθλητικό φάουλ και τεχνική ποινή!

Ο 28χρονος άσος έχει υψηλότατο usage με 26.4%, ασύλληπτο true shooting με 62.5%, ενώ το assist percentage του είναι στο 33.3%- πράγμα που πρακτικά σημαίνει πως δημιουργεί περίπου το ένα τρίτο των εύστοχων καλαθιών των συμπαικτών του όσο βρίσκεται στο παρκέ.

Ωστόσο, δεν χρειάζονται εμβριθείς αναλύσεις και advanced stats προσεγγίσεις για να καταλάβει κανείς την επιρροή που έχει στο παιχνίδι του Άρη. Το eye test αρκεί: το παιδί κάνει μια καταπληκτική χρονιά σε σημείο που οι συγκρίσεις με τους πλέι μέικερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού να έρχονται αβίαστα στην επιφάνεια.

Στο σημερινό ντέρμπι απέναντι στους Ερυθρόλευκους ο Ντιμιτρίεβιτς «έγραψε» 19 πόντους με 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ, σουτάροντας 53% (7/13), ενώ προ δύο εβδομάδων απέναντι στους Πράσινους είχε 14 πόντους, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Ειδικά ο τρόπος με τον οποίο «διάβαζε» τα πικ-εν-ρολ απόψε και τρυπούσε την άμυνα του coach Μπαρτζώκα θα έπρεπε να διδάσκεται σε σεμινάριο παρασκευής top-tier πόιντ γκαρντ.

Οι αντίπαλοι, βλέποντας πως είναι μικρός το δέμας και σε καμία περίπτωση… ντούκι, πολλές φορές προσπαθούν να πάνε πάνω στο κορμί του με δύναμη και να του σπάσουν την ψυχολογία, όμως ο Ντιμιτρίεβιτς μοιάζει με Γιουγκοσλάβο παλαιάς κοπής και δεν καταλαβαίνει από αυτά.

Θα υψώσει ανάστημα, θα σε «κοπανήσει» και ο ίδιος και αν βρεθεί για ένα κλάσμα ελεύθερος θα το μπουμπουνίσει.

Επιστροφή στο ερώτημα του τίτλου: έχουν την παρούσα στιγμή οι αιώνιοι παίκτη στο «1» καλύτερο από αυτόν του Άρη; Με δεδομένο πως ο Μοντέρο (που, ασυζητητί, είναι καλύτερος) βρίσκεται στα πιτ, το βάρος πέφτει στον Ολυμπιακό στον ΜακΙντάιρ.

Ο Αμερικανός προέρχεται από μία μνημειώδη περσινή χρονιά με τον Ερυθρό, όμως φέτος, με την έτερη ερυθρόλευκη φανέλα, δε θυμίζει σε τίποτα τον προ μηνών λαμπερό εαυτό του. Αυτό δεν σημαίνει πως αποκλείεται σε δύο μήνες να βγάζει, ως άλλος μπασκετικός Οιδίποδας, μάτια, αλλά μιλάμε για το τώρα.

Στον Παναθηναϊκό ο πρώτος άσος είναι ο Φρανσίσκο ο οποίος- προς αποφυγή αστείων παρεξηγήσεων- και αυτός είναι, συνολικά, καλύτερος παίκτης από τον Ντιμιτρίεβιτς. Όμως το ερώτημα που τέθηκε είναι αν υπάρχει καλύτερος πλέι μέικερ, όχι combo guard ή οτιδήποτε άλλο. Ο Γάλλος του Επτάστερου είναι, ως γνωστόν, ένας scoring first άσος και γι’ αυτό η συνύπαρξή του με τον Κέντρικ Ναν δεν δουλεύει προς ώρας.

Επίσης, ο Κώστας Σλούκας (που, για νιοστή φορά: εξυπακούεται πως είναι καλύτερος πλέι μέικερ από τον «Νένο») στα 37 του και προερχόμενος από τραυματισμό δεν είναι ο μυθικός Σλούκας του 2024 αλλά ένα παιδί που πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση και για λίγα λεπτά. Έτσι, δεν μπορεί να είναι ο γνωστός ηγέτης του Παναθηναϊκού. Τουλάχιστον μέχρι τώρα- για τον Σλούκα μιλάμε, μπορεί τον Μάρτιο να πετάει φωτιές.

Με δεδομένο πως και ο Νικ Καλάθης, αυτός ο ασύλληπτος παικταράς, βαδίζει στη δύση της καριέρας του και το σώμα δεν ακολουθεί όπως κάποτε το προηγμένο μυαλό, το να πει κανείς πως ο Ντιμιτρίεβιτς είναι ο καλύτερος «καθαρός» πλέι μέικερ του ελληνικού πρωταθλήματος δεν αποτελεί κάποιου είδους ακραία υπερβολή.

Μην ανησυχείτε, το γνωρίζουμε: και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θ’ αντεπιτεθούν και στον δεύτερο γύρο οι Θεσσαλονικείς θα πρέπει να πάνε να παίξουν στη δική τους έδρα.

Δύο- ακόμη και πειστικές- νίκες δεν σε καθιστούν κανενός είδους φαβορί, ωστόσο…

Ωστόσο, υπάρχει κι αυτό που βλέπουμε στο παρκέ.

Και, ξέρετε, νομίζουμε πως και η μία πλευρά και η άλλη θα συμφωνήσουν. Χωρίς «Ρε λες;» και υψώματα φρυδιών, χωρίς αστερίσκους και καλά κρυμμένους πόθους:

Ναι, ο φετινός Άρης είναι ομαδάρα.

Και ο Ντιμιτρίεβιτς έχει παίξει τεράστιο ρόλο σ’ αυτό.