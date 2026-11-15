Άγιαξ – Μπαρτσελόνα: Απίθανο γκολ του Νολίτο μπροστά σε 54.000 θεατές στο φιλικό παλαιμάχων προς τιμήν του Γιόχαν Κρόιφ! (vid)

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Μια ποδοσφαιρική γιορτή πραγματοποιήθηκε στη Johan Cruyff Arena, με 54.000 θεατές να παρακολουθούν το φιλικό παλαιμάχων ανάμεσα στον Άγιαξ και την Μπαρτσελόνα, προς τιμήν του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ.

Οι παλαίμαχοι των δύο ιστορικών συλλόγων συναντήθηκαν την Κυριακή (15/11) στο Άμστερνταμ, σε μια αναμέτρηση αφιερωμένη στον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του και στις δύο ομάδες, αλλάζοντας την ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με το εντυπωσιακό 7-4, ωστόσο την παράσταση έκλεψε ο Νολίτο, ο οποίος πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ, προσφέροντας μία από τις ομορφότερες στιγμές της αναμέτρησης.

Το φιλικό, με την ονομασία «Legacy Match», είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα έσοδα να προορίζονται για το ίδρυμα του Γιόχαν Κρόιφ.

Πέρα από το αποτέλεσμα και τα εντυπωσιακά γκολ, η παρουσία 54.000 θεατών στις εξέδρες απέδειξε τη διαχρονική επιρροή του Ολλανδού θρύλου, που συνέδεσε το όνομά του με τον Άγιαξ και την Μπαρτσελόνα.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στην επέτειο του ντεμπούτου του Κρόιφ με τον Άγιαξ το 1964, ενώ στο 14ο λεπτό το παιχνίδι σταμάτησε για μια συγκινητική εκδήλωση προς τιμήν του, παρουσία της οικογένειάς του. Η επιλογή του συγκεκριμένου λεπτού μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς ο Ολλανδός θρύλος ταυτίστηκε με τη φανέλα με τον αριθμό 14.

Nolito, what a way to pay tribute to Johan Cruyff! 💫 https://t.co/KUPUvyaq0X — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 15, 2026

Saviola 🤝 Bojan https://t.co/en7NHl8jQK — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 15, 2026

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