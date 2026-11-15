Έκτη σερί νίκη και κορυφή στην Αδριατική Λίγκα για τον Ερυθρό

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Ο Ερυθρός Αστέρας επιβεβαίωσε την ανωτερότητα του, κέρδισε την Τσεντεβίτα με 94-83, πανηγυρίζοντας την έκτη σερί νίκη στην Αδριατική Λίγκα.

Ο Ερυθρός Αστέρας άφησε πίσω του την βαριά ήττα από την Ρεάλ για την Euroleague, κέρδισε εντός έδρας την Τσεντεβίτα με 94-83, πανηγυρίζοντας την έκτη σερί νίκη στην Αδριατική Λίγκα.

Η ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο ανέβηκε στο 6-1 και πάτησε κορυφή στο πρωτάθλημα, με την Τσεντεβίτα να πέφτει στο 4-3.

Για τους νικητές ο Τζάρεντ Μπάτλερ ξεχώρισε με 16 πόντους και 3 ασίστ, με τον Νουόρα να μετρά 15 πόντους με 6 ριμπάουντ. Καλή εμφάνιση από τον πρώην παίκτη του Λαυρίου, Τάισον Κάρτερ (13π.).

Από την άλλη πλευρά ο πρώην παίκτης του Προμηθέα, Άντονι Κάουαν ήταν πρώτός σκόρερ με 20 πόντους και 3 ασίστ, με τον Κρόφιτς να συμπληρώνει 18 πόντους.

Πλέον η ομάδα του Βελιγραδίου στρέφει το ενδιαφέρον της στο εκτός έδρας ματς για την 12η αγωνιστική της Euroleague, κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (17/11. 21:30).