Πέρασε από την Τρέντο η Βίρτους πριν τον Παναθηναϊκό

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Η Βίρτους Μπολόνια με πειστική εμφάνιση πέρασε από την έδρα της Τρέντο, επικρατώντας με 88-75, δυο 24ώρα πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό εντός έδρας για την 12η αγωνιστική της Euroleague (17/11, 22:00).

Η Βίρτους Μπολόνια πέρασε εύκολα από την έδρα της Τρέντο επικρατώντας με 75-88 για την 8η αγωνιστική του Ιταλικού πρωταθλήματος, λίγα 24ώρα πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό εντός έδρας για την 12η αγωνιστική της Euroleague (17/11, 22:00).

Η ομάδα του Άλεξ Μουμπρού βελτίωσε το ρεκόρ της στο 7-1 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, με την Τρέντο να πέφτει στο 3-5.

Για τους νικητές ο Φρεζίερ ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, με τον Μάρκους Καρ να συμπληρώνει 17 πόντους με 4 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Ντιαρά (13π. 4ρ.).

Από την άλλη πλευρά ο Ολιβάρι ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σε μια γεμάτ εμφάνιση, με τον Μπέγιε να συμπληρώνει 10 πόντους με 6 ριμπάουντ.