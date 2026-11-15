Απρόοπτο για την Εθνική: Υποβλήθηκαν σε μαγνητική, αμφίβολοι για τη Σερβία οι Τζόλης και Ιωαννίδης!

Πρόβλημα μία ημέρα πριν από το μεγάλο ματς της Ελλάδας κόντρα στη Σερβία, καθώς Ιωαννίδης και Τζόλης αποχώρησαν από την προπόνηση.Αποστολή στο Βόλο:Γιάννης Λύκος

Το βλέμμα της στο ματς κόντρα στη Σερβία (16/11) στρέφει η Εθνική, ωστόσο υπάρχουν και απρόοπτα μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, οι Φώτης Ιωαννίδης και Χρήστος Τζόλης ένιωσαν ενοχλήσεις και υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία, με τη συμμετοχή τους στην αναμέτρηση να παραμένει αμφίβολη και θα κριθεί αύριο. Πάντως, ένας εκ των δύο είναι σε καλύτερη κατάσταση και φαίνεται πως θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το ματς.

Ο φορ της Σπόρτινγκ ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στην αρχή της προπόνησης και αποχώρησε, ενώ ο εξτρέμ της Άρσεναλ αποχώρησε λίγο πριν από το τέλος της. Όλα αυτά, ενώ είναι ήδη σίγουρη η απουσία του επίσης τραυματία Κουρμπέλη.

Η αναμέτρηση κόντρα στη Σερβία είναι πολύ κρίσιμη για τη Γαλανόλευκη, καθώς θέλει να βγάλει αντίδραση μετά τη σκληρή ήττα από την Ολλανδία και να δείξει πως η εφιαλτική νύχτα στο Άμστερνταμ ήταν απλώς μια κακή παρένθεση.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της, καθώς από την πρώτη κιόλας ημέρα σημειώθηκε sold out στο Πανθεσσαλικό και το γήπεδο αναμένεται να είναι κατάμεστο.