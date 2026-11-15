Κλοπ κατά Ινφαντίνο: «Πίστευα ότι μετά τον Μπλάτερ δεν μπορούσε να γίνει χειρότερο»

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Ο Γιούργκεν Κλοπ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στον Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας αλλαγή στην ηγεσία της FIFA, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου 2027.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Ολλανδία για το Nations League, άφησε για λίγο στην άκρη τα αγωνιστικά και τοποθετήθηκε δημόσια για τις εξελίξεις στην παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

«Η άποψη είναι πλέον ομόφωνη ότι μια αλλαγή θα είχε νόημα. Πίστευα ότι μετά τον Σεπ Μπλάτερ δεν θα μπορούσε να γίνει χειρότερο, αλλά καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γερμανός προπονητής συνέχισε, εκφράζοντας την επιθυμία του να αναλάβει την προεδρία ένας άνθρωπος χωρίς οικονομικά συμφέροντα.

«Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται πραγματικά για το ποδόσφαιρο και δεν έχουν οικονομικά συμφέροντα. Αν ένας από αυτούς αναλάμβανε, θα ήταν εξαιρετικά θετικό».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης του Ινφαντίνο, μετά και το σχέδιο παραχώρησης εμπορικών συμμετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε.

Παράλληλα, ο Αρσέν Βενγκέρ αποφάσισε να μη διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, με την UEFA να αναζητά εναλλακτικό υποψήφιο πριν από την προθεσμία της 18ης Νοεμβρίου. Ο Ραμόν Βέγκα και ο Κόζο Τασίμα έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εκλογική διαδικασία.

Τι είπε για την Ολλανδία

Ο Κλοπ αναφέρθηκε και στην επερχόμενη αναμέτρηση με την Ολλανδία, η οποία προέρχεται από τη νίκη με 7-0 επί της Ελλάδας.

«Έπαιξαν πολύ ζωντανό ποδόσφαιρο. Είναι μια δυνατή γενιά, με τεράστια ποδοσφαιρική ικανότητα. Θα είναι μια πολύ συναρπαστική πρόκληση και ελπίζουμε να μπορέσουμε να τους επιβραδύνουμε κατά διαστήματα», τόνισε ο Γερμανός τεχνικός.