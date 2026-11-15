Η ατάκα του Μπαρτζώκα στους διαιτητές μετά τη δεύτερη τεχνική ποινή: «Τι νούμερα είστε...» (vid)

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας - όσο πρωτόγνωρο και αν ακούγεται - αποβλήθηκε με δυο τεχνικές ποινές στο Παλέ, με τον Έλληνα τεχνικό να αποκαλεί τους διαιτητές «νούμερα»...

Στο - νέο - ελληνικό μπάσκετ ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δυο τεχνικές ποινές, σε ένα συμβάν πρωτόγνωρο.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Έλληνας τεχνικός είχε έντονα παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις και οι διαμαρτυρίες του είχαν ως συνέπεια να δεχθεί δεύτερη τεχνική ποινή, που σήμανε και την αποβολή του.

Κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια, μάλιστα, η τηλεοπτική μετάδοση τον «έπιασε» να απευθύνεται στους διαιτητές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι νούμερα που είστε σήμερα».

Δείτε το video: