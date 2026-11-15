Εθνική Ισπανίας: Συγκινητική κίνηση για τη μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική κίνηση προχώρησαν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ισπανίας, τιμώντας τη μνήμη του Χεσούς Ντε Μιγκέλ πριν από την αναμέτρηση με την Αγγλία για το Nations League.

Λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης στο «Μετροπολιτάνο», οι Ισπανοί διεθνείς εμφανίστηκαν στην καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία κρατώντας φανέλες των συλλόγων τους, στις οποίες αναγραφόταν το όνομα του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 30χρονου επιθετικού της Τενερίφης, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα Χεσούς Οβόνο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Ανδόρα.

Η κίνηση των ποδοσφαιριστών του Λουίς ντε λα Φουέντε αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή πριν από την έναρξη του αγώνα, με την Εθνική Ισπανίας να στέλνει το δικό της μήνυμα σεβασμού και τιμής προς τον ποδοσφαιριστή που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή.