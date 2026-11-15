«Πάρτι» της Ρεάλ στην Βιτόρια

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Η Ρεάλ επιβεβαίωσε την εξαιρετική της κατάσταση, έστησε πάρτι στην Βιτόρια, επικρατώντας της Μπασκόνια με 98-84.

Η Ρεάλ επιβεβαιώσε την ταμπέλα του φαβορί στην Βιτόρια. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ έστησε «πάρτι» στην έδρα της Μπασκόνια, επικρατώντας της ομάδας του Περάσοβιτς με 98-84.

Η «Βασίλισσα» συνεχίζει αήττητη εντός των συνόρων, παραμένοντας στην κορυφή (8-0) ρεκόρ, με τους Βάσκους να πέφτουν στο 5-3.

Για τους νικητές ο Αντρές Φελίζ που πραγματοποιεί εξαιρετική χρονιά ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους με 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Τζόουνς να συμπληρώνει 18 πόντους. Ο Τεό Μαλεντόν που επέστρεψε στην ενεργό δράση σημείωσε 18 πόντους με 6 ριμπάουντ, με τον Καμπαρό να προσθέτει 14 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Καμένιας ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Κρις Ντουάρτε να συμπληρώνει 13 πόντους με 5 ασίστ.

Πλέον οι Μαδριλένοι, στρέφουν την προσοχή τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπεσίκτας (18/11, 19:00) για την 12η αγωνιστική της Euroleague, με την Μπασκόνια να αντιμετωπίζει εντός έδρας την Χάποελ (17/11, 21:30).