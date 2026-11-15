Η Μπράιτον μπαίνει «σφήνα» σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα για τον 18χρονο Βραζιλιάνο Βιτάο

Η Μπράιτον ετοιμάζεται να διεκδικήσει την υπογραφή του Βιτάο, μπαίνοντας στον δρόμο της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός της Ατλέτικο Μινέιρο έχει ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στη Βραζιλία, με την ομάδα του να κοστολογεί την παραχώρησή του περίπου στα 12 εκατομμύρια λίρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «TEAMtalk», οι «γλάροι» είναι διατεθειμένοι να κινηθούν δυναμικά για την απόκτησή του, καθώς ο νεαρός στόπερ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Ο Βιτάο αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Ατλέτικο Μινέιρο και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα που έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Βραζιλιάνος έχει ήδη καταγράψει 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις κατά τη φετινή σεζόν, πραγματοποιώντας το πρώτο ουσιαστικό βήμα στην ανδρική ομάδα. Οι εννέα από αυτές είναι στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, όπου έχει πετύχει και ένα γκολ, δείχνοντας πως μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του υψηλότερου επιπέδου.

Η Ατλέτικο Μινέιρο θα προτιμούσε να διατηρήσει τον ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο γνωρίζει ότι το ενδιαφέρον από την Ευρώπη αναμένεται να μετατραπεί σύντομα σε επίσημες προτάσεις. Εφόσον προκύψει συμφωνία κοντά στα 12 εκατομμύρια λίρες, η μεταγραφή του θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις ακριβότερες πωλήσεις στην ιστορία του βραζιλιάνικου συλλόγου.

Η Μπράιτον παρακολουθεί εδώ και καιρό την εξέλιξη του 18χρονου αμυντικού, έχοντας παράδοση στην αναζήτηση και αξιοποίηση ταλέντων από τη Νότια Αμερική. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα ισχυρός, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης έχει στείλει επανειλημμένα ανθρώπους της για να τον παρακολουθήσουν, ενώ στο παιχνίδι βρίσκονται επίσης η Μπαρτσελόνα, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μίλαν.

Ο Βιτάο έχει ήδη αγωνιστεί με την εθνική ομάδα Κ20 της Βραζιλίας και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρκετών κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων. Η Ατλέτικο Μινέιρο, πάντως, έχει ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση, καθώς τον Ιανουάριο ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2028.