Η ΛεΜάν έριξε 100άρα στην Βιλερμπάν πριν τον Άρη

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Η ΛεΜάν κέρδισε εύκολα την ευρωλιγκάτη Βιλερμπάν με 109-93, λίγες μέρες πριν την επίσκεψη της στο Παλέ και την αναμέτρηση με τον Άρη (18/11, 20:00).

Η ΛεΜάν επιβεβαίωσε το ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα, επκρατώντας της ευρωλιγκάτης Βιλερμπάν με 109-93 για την 8η αγωνιστική του Γαλλικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Βιζάντε με τη νίκη της βελτίωσε το ρεκόρ της σε 7-1 πλησιάζοντας στη μια νίκη την Παρί στην κορυφή, την ώρα που το σύνολο από την Λυόν έπεσε στο 6-2.

Ο πρώην παίκτης του Αμαρουσίου, Τζόρνταν Κινγκ ήταν ο δήμιος της Βιλερμπάν μετρώντας 26 πόντους με 3 ασίστ, με τον Αζινσά να συμπληρώνει 17 πόντους, με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Ντουφεάλ με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά για την Βιλερμπάν ο Πάτι Μιλς ήταν πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, με τον Ντάντα Φότζο να προσθέτει 16 πόντους. Πλούσια συνεισφορά από τον Κράουντερ με 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Πλέον η ΛεΜάν στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στον Άρη στο Παλέ (18/11, 20:00), με την Βιλερμπάν να αντιμετωπίζει την Φενέρ εκτός έδρας (20:00, 17/11).