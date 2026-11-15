Τεράστιο βράδυ για την Αγγλία, η οποία αν και βρέθηκε κοντά στο να δεχθεί ανατροπή, πέρασε με 10 παίκτες από την Ισπανία (2-3), έσπασε το ιστορικό αήττητο σερί της και [της] πήρε και το Νο1 του ομίλου.

Ένα από τα top βράδια της έζησε στο Metropolitano η Αγγλία, η οποία είδε τον θρίαμβο να φτάνει κοντά στο να γίνει εφιάλτης, όμως τέλος καλό όλα καλά για την ομάδα του Τόμας Τούχελ. Τα Τρία Λιοντάρια πήραν μεγάλη εκτός έδρας νίκη σε βάρος της Ισπανίας (2-3) και έτσι της πήραν την πρώτη θέση στον όμιλο του Nations League και έσπασαν το σερί των 43 ματς χωρίς ήττα.

Στο 45’ με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Κουμπαρσί άνοιξε το σκορ ο Κέιν και στο 53’ ο Κόνσα με κεφαλιά αμαρκάριστος έπειτα από κόρνερ έγραψε το 0-2. Στο 57’ ο Γουάιτ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, όμως στο 63’ ο Άντερσον ανέτρεψε τον Γιαμάλ ως τελευταίος, έκανε πέναλτι και είδε κόκκινη και ο Ογιαρθάμπαλ μείωσε σε 1-3. Στο 75’ ο Νίκο Γουίλιαμς έδωσε ελπίδα στην La Roja από κοντά έπειτα από ασίστ του Γιαμάλ, όμως ο keeper των Άγγλων, Τράφορντ, την πήρε πίσω με μυθική διπλή επέμβαση στις καθυστερήσεις κρατώντας το 2-3 μέχρι το φινάλε.

Στο Group1 του League A η Γαλλία επέστρεψε στις νίκες κάνοντας το καθήκον της κόντρα στην Τουρκία (2-1) χάρη σε αυτογκόλ του Τοπτσού (49’) και γκολ του Κρουπί (80’), ενώ για τους φιλοξενούμενους μείωσε στο 90’ ο Μπαρντακτσί. Έτσι η Γαλλία πήρε την κορυφή του ομίλου και την ακολούθησε στα προημιτελικά το Βέλγιο, που έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Ιταλία.

Οι Azzurri προηγήθηκαν στο 11’ με την προβολή του Πίο Εσπόζιτο, όμως όλα τελείωσαν εκεί. Στο 15’ ο Ντε Κούιπερ από κοντά και στο 22’ ο Ενγκόι με τον ίδιο τρόπο γύρισαν το ματς σε 2-1 και στο 26’ ο Ντοκού τους πέρασε όλους και με το αριστερό ανέβασε το σκορ στο 3-1. Το 4-1 έγραψε στο 80’ ο Ντιέγκο Μορέιρα και αυτό έμεινε ως το τελικό αφού στο 90’ ο σκόρερ των Ιταλών έχασε πέναλτι.