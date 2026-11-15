Λήξη συναγερμού με Τζόλη στην Εθνική - Νοκ άουτ για Σερβία ο Ιωαννίδης

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Ευχάριστα ήταν τα νέα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Χρήστος Τζόλης μετά την τελευταία προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας, πριν την αναμέτρηση με την Σερβία.

Ο Τζόλης, όπως και ο Φώτης Ιωαννίδης ένιωσαν ενοχλήσεις στην τελευταία πρόβα της «γαλανόλευκης» και υποβλήθηκαν σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

Τα μαντάτα ήταν ευχάριστα για τον Χρήστο Τζόλη, αφού οι εξετάσεις του νεαρού μεσοεπιθετικού της Άρσεναλ ήταν «καθαρές», κάτι που σημαίνει ότι θα είναι κανονικά στην διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Αντίθετα, με τα τωρινά δεδομένα, μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Φώτης Ιωαννίδης δεν θα προλάβει το ματς με την Σερβία, με τον ομοσπονδιακό προπονητή να ψάχνει άλλες λύσεις για την επίθεση.