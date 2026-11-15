Ο Μάριο Χεζόνια κέρδισε το στοίχημα: Εγγυημένο το συμβόλαιό του με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς!

Όπως αποκάλυψε ο γνωστός insider του NBA, Μαρκ Στάιν, ο Κροάτης φόργουορντ κέρδισε το στοίχημα της παραμονής του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, αφού στο τέλος της ημέρας το συμβόλαιό του θα γίνει εγγυημένο.
Ο Χεζόνια κατέγραψε εκπληκτική εμφάνιση στη νίκη των Καβαλίερς επί των Μάβερικς, έχοντας 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, πείθοντας τους ιθύνοντες της ομάδας από το Κλίβελαντ για την παραμονή του.
Έτσι, ο Κροάτης φόργουορντ άρπαξε την δεύτερη ευκαιρία που πήρε στο NBA και πλέον θα ολοκληρώσει την φετινή σεζόν με την φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς έχοντας ενεργό ρόλο στο ροτέισον του Κένι Άτκινσον.
After 22 points and seven rebounds Saturday in short-handed Cleveland's home win over Dallas, Mario Hezonja's one-year minimum deal -- looking like one of the league's better bargains -- becomes fully guaranteed for the season at day's end.— Marc Stein (@TheSteinLine) November 15, 2026