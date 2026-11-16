Ξεχωρίζει ο… κοινός χορηγός στον πάτο της βαθμολογίας: Βίκος Φάλκονς και Βίκος Προμηθέας οδηγούν την κούρσα προς την Α2!

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Μαίνεται η μάχη στις θέσεις των ουραγών της βαθμολογίας. Δύο ομάδες θα αφήσουν την GBL για την Α2 και στις δύο τελευταίες θέσεις ξεχωρίζει το ίδιο όνομα: Βίκος!

Με μια νίκη σε επτά αγώνες ο Βίκος Προμηθέας και ο Βίκος Φάλκονς… είναι οι οδηγοί της κούρσας. Μαζί τους και η Μύκονος ενώ με δύο νίκες από πάνω τους είναι ΑΕΚ και Μαρούσι.

Αν αναρωτιέστε για τη… σύμπτωση της εταιρίας Βίκος δεν είναι και τόσο σύμπτωση: Η οικογένεια Σεπετά «έστησε» τους Φάλκονς και με τη… βοήθεια του συστήματος Λιόλιου ανέβηκε τις κατηγορίες με γοργό ρυθμό.

Παράλληλα, πιθανότατα… συμπτωματικά επέλεξε να αποκτήσει την ονοματοδοσία του Βίκος Προμηθέα. Μαζί με την ομάδα του Λιόλιου αυτή τη στιγμή φιγουράρουν στον πάτο της βαθμολογίας.

Για τη σχέση Βίκος και Λιόλιος θα χρειαστεί ειδική έρευνα που οφείλουμε απέναντι στο αναγνωστικό κοινό του SDNA να γίνει ανάλυση τις επόμενες ημέρες.