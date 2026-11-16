Αήττητη πρωταθλήτρια η 19χρονη Αντρέεβα! (vids)

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Με τίτλο στο Indian Wells έκλεισε την ονειρεμένη σεζόν της η ασταμάτητη Μίρα Αντρέεβα!

Εκπληκτική η 19χρονη Ρωσίδα (Νο.3), έκαμψε την αντίσταση της Ελίνα Σβιτολίνα (Νο.6) με 7-5, 6-3 σε 1 ώρα και 48 λεπτά και φεύγει θριαμβεύτρια από το WTA Finals, στο ντεμπούτο της στη διοργάνωση. Είναι η πρώτη teenager που φτάνει στην κατάκτηση του τροπαίου μετά τη συμπατριώτισσά της Μαρία Σαράποβα το 2004.

Δεν έχασε, μάλιστα, ούτε σετ στην πορεία της προς τον τίτλο (10-0) και ως αήττητη πρωταθλήτρια θα βάλει στην τσέπη 3.37 εκατομμύρια δολάρια!

Εκτός των άλλων, η νεαρή τενίστρια θα ανεβεί τη Δευτέρα (16/11) για πρώτη φορά στο Νο.2 του κόσμου, ενώ θα βρεθεί σε απόσταση μόλις 293 βαθμών από την Έλενα Ριμπάκινα και την κορυφή του κόσμου.

Ήταν, πραγματικά, μια σούπερ χρονιά για τη Μίρα, που κατέκτησε τον περασμένο Ιούνιο και τον πρώτο major τίτλο της στο Roland Garros!

Μπορεί να μην έχει καν δίπλωμα οδήγησης ακόμα, αλλά πήρε δώρο και μια Mercedes από τον μεγάλο χορηγό του tour!

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της τεταμένης σχέσης Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν έγινε κοινή φωτογράφιση των δύο παικτριών στην τελετή απονομής.

Όπως αναμενόταν, η 32χρονη Ουκρανή δεν έδωσε το χέρι της στην αντίπαλό της μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ενώ δεν την ανέφερε καν στην ομιλία της. Η Αντρέεβα, αντίθετα, δεν παρέλειψε να της δώσει συγχαρητήρια...

Elation for Mirra Andreeva 👏 She defeats Svitolina 7-5, 6-3 in the desert to become FAGE WTA Finals CHAMPION! #FAGEWTAFinals | #TheUltimateStage https://t.co/ikjH2THkWP — wta (@WTA) November 15, 2026