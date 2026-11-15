Ο Βίκος έχασε… τον Λιόλιο και έγινε η πρώτη ομάδα μετά τις φυλακίσεις που τα βάζει με τη διαιτησία!

Τέσσερις αγωνιστικές πέρασαν από τις προφυλακίσεις Λιόλιου, Κορομηλά, Μαυραγάνη, Παπαπέτρου. Ολοι οι αγώνες παίχτηκαν με ακριβοδίκαιη διαιτησία και μόνο εξανέστησαν: Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα που αποβλήθηκε και ο… Βίκος Φάλκονς μια ομάδα που έχει αρκετά ενδιαφέρον background.
Ο Βίκος και ο Προμηθέας είχαν κοινό χορηγό την ομώνυμη εταιρία. Την Κυριακή διαλύθηκε στο γήπεδο του από το Μαρούσι.
Την ίδια ομάδα που είχε… παράπονα και ο Ολυμπιακός την προηγούμενη εβδομάδα για δύο φάουλ. Αυτή τη φορά ο Βίκος είχε… 15 φάσεις που δημοσίευσε μέσω X.
Το «σύστημα» σοκαρίστηκε από τις εξελίξεις και τώρα προσπαθεί να περάσει στην αντεπίθεση.
Ο Λιόλιος όμως δεν έχει… σήμα εκεί που βρίσκεται και δε μπορεί ούτε εκείνος ούτε ο Μαυραγάνης να κάνουν κάτι για να σώσουν τους φίλους τους.
Ο Βίκος μαζί με τον Προμηθέα βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και έχουν ξεκινήσει μαζί τον χορό του Ζαλόγγου για την Α2…
Κερδίσαμε. (Στα φάουλ 😁) 📊 35 φάουλ. 5 παίκτες στα πέντε. 35 βολές εμείς, 50 ο αντίπαλος. Μάλλον βρήκαμε την ειδικότητά μας. Είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης στα φάουλ. Στο 39' ψάχναμε πέμπτο παίκτη. Το Γεράκι ζεσταινόταν. 🦅 #VikosFalcons #VikosΦalcons #Φalcons #Βίκος #Φάλκονς #Γιάννενα #StoiximanGBL #GBL #basketball— VIKOS ΦALCONS B.C. (@vikosfalcons) November 15, 2026