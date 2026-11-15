Ο Βίκος έχασε… τον Λιόλιο και έγινε η πρώτη ομάδα μετά τις φυλακίσεις που τα βάζει με τη διαιτησία!

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Μετά από ένα ματς στο οποίο δεν πέρασε ούτε μία φορά μπροστά στο σκορ, ο Βίκος Φάλκονς μια ομάδα που ανέβηκε με τις πλάτες του συστήματος Λιόλιου, εξαπέλυσε επίθεση κατά της… διαιτησίας. Ποιος ήταν αντίπαλος; Το Μαρούσι!

Τέσσερις αγωνιστικές πέρασαν από τις προφυλακίσεις Λιόλιου, Κορομηλά, Μαυραγάνη, Παπαπέτρου. Ολοι οι αγώνες παίχτηκαν με ακριβοδίκαιη διαιτησία και μόνο εξανέστησαν: Ο Ολυμπιακός του Μπαρτζώκα που αποβλήθηκε και ο… Βίκος Φάλκονς μια ομάδα που έχει αρκετά ενδιαφέρον background.

Ο Βίκος και ο Προμηθέας είχαν κοινό χορηγό την ομώνυμη εταιρία. Την Κυριακή διαλύθηκε στο γήπεδο του από το Μαρούσι.

Την ίδια ομάδα που είχε… παράπονα και ο Ολυμπιακός την προηγούμενη εβδομάδα για δύο φάουλ. Αυτή τη φορά ο Βίκος είχε… 15 φάσεις που δημοσίευσε μέσω X.

Το «σύστημα» σοκαρίστηκε από τις εξελίξεις και τώρα προσπαθεί να περάσει στην αντεπίθεση.

Ο Λιόλιος όμως δεν έχει… σήμα εκεί που βρίσκεται και δε μπορεί ούτε εκείνος ούτε ο Μαυραγάνης να κάνουν κάτι για να σώσουν τους φίλους τους.

Ο Βίκος μαζί με τον Προμηθέα βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και έχουν ξεκινήσει μαζί τον χορό του Ζαλόγγου για την Α2…