Πρώτη νίκη στo ATP Finals για Σέλτον

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O Μπεν Σέλτον λύγισε στα τρία σετ τον Αρτούρ Φις και έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του ATP Finals.

Έχοντας για πρώτη φορά στο box του τον Χουάν Κάρλος Φερέρο, ο 24χρονος Αμερικανός (Νο.4) επικράτησε του νεαρού Γάλλου (Νο.7) με 6-4, 3-6, 6-3 και πέτυχε την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση, αφού στο περσινό ντεμπούτο του είχε ρεκόρ 0-3.

Ο Μπεν δεν πτοήθηκε από την απώλεια του δεύτερου σετ και μπαίνοντας δυνατά στο τρίτο, καθάρισε τον αγώνα και έχει πλέον καλές πιθανότητες εισόδου στην τετράδα.

Την Τρίτη (17/11) θα αναμετρηθεί με τον έτερο νικητή της ημέρας, τον Σάσα Ζβέρεφ, ενώ ο Φις θα παίξει με τον επίσης ηττημένο Ραφαέλ Χόδαρ.

Τη Δευτέρα (16/11) θα ξεκινήσει την πορεία του ο Κάρλος Αλκαράθ και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Φράνσις Τιάφοου, με τον οποίο θα μονομαχήσει στις 15.00.

Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Ivan Lendl Group θα κλείσει ο αγώνας του Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον «γηπεδούχο» Φλάβιο Κομπόλι στις 21.30.