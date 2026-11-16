Πρώτη νίκη στo ATP Finals για Σέλτον

Έχοντας για πρώτη φορά στο box του τον Χουάν Κάρλος Φερέρο, ο 24χρονος Αμερικανός (Νο.4) επικράτησε του νεαρού Γάλλου (Νο.7) με 6-4, 3-6, 6-3 και πέτυχε την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση, αφού στο περσινό ντεμπούτο του είχε ρεκόρ 0-3.
Ο Μπεν δεν πτοήθηκε από την απώλεια του δεύτερου σετ και μπαίνοντας δυνατά στο τρίτο, καθάρισε τον αγώνα και έχει πλέον καλές πιθανότητες εισόδου στην τετράδα.
Την Τρίτη (17/11) θα αναμετρηθεί με τον έτερο νικητή της ημέρας, τον Σάσα Ζβέρεφ, ενώ ο Φις θα παίξει με τον επίσης ηττημένο Ραφαέλ Χόδαρ.
Τη Δευτέρα (16/11) θα ξεκινήσει την πορεία του ο Κάρλος Αλκαράθ και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Φράνσις Τιάφοου, με τον οποίο θα μονομαχήσει στις 15.00.
Το πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Ivan Lendl Group θα κλείσει ο αγώνας του Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον «γηπεδούχο» Φλάβιο Κομπόλι στις 21.30.
Big win for Big Ben 🔝 The third seed defeats Fils 6-2 3-6 6-3 to claim a first victory in Turin 👏 @BenShelton | #NittoATPFinals https://t.co/3JBW5z6hKn— Tennis TV (@TennisTV) November 15, 2026