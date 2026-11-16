Οριστικοποιήθηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας - Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής

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Η κατάσταση αναφορικά με την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 έχει ξεκαθαρίσει πλέον και η Εθνική Ελλάδας γνωρίζει τους πιθανούς αντιπάλους της.

Η «γαλανόλευκη» μετά την πορεία της στο Nations League έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, κάτι που σημαίνει ότι θα αποφύγει πανίσχυρους αντιπάλους στην κλήρωση.

Μαζί με την Ελλάδα στο pot1 βρίσκονται οι: Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Νορβηγία και Κροατία, τους οποίους θα αποφύγει η «γαλανόλευκη».

Στο γκρουπ 2 από όπου θα προκύψει ο πρώτος αντίπαλος της Εθνικής βρίσκονται οι: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρειος Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Τσεχία, Σλοβενία ή Σκωτία, Κόσοβο ή Ιρλανδία.

Στο pot 3 πιθανοί αντίπαλοι της Ελλάδας είναι οι: Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σλοβακία, Σκωτία ή Σλοβενία, Ιρλανδία ή Κοσσυφοπέδιο, Ισλανδία ή Εσθονία

Στο τέταρτο γκρουπο δυναμικότητας βρίσκονται οι: Λευκορωσία, Κύπρος, Νήσοι Φερόες, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Λετονία, Άγιος Μαρίνος, Εσθονία ή Ισλανδία.

Τέλος στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται οι: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν