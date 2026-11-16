Μάγερ: «Χρειαζόμουν αυτό το γκολ»

Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε για το γκολ που σημείωσε με την Εθνική Κροατίας, με τον χαφ της ΑΕΚ να τονίζει ότι ήταν κάτι που το χρειαζόταν πολύ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Χρειαζόμουν αυτό το γκολ, δεδομένου ότι δεν είχα βρεθεί στο Μουντιάλ και έπρεπε να επιστρέψω στην Εθνική ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος για το γκολ, αλλά ακόμη πιο χαρούμενος που νικήσαμε, ολοκληρώσαμε με αυτόν τον τρόπο τον κύκλο του Nations League και παραμείναμε στην πρώτη κατηγορία, κάτι που θα μας βοηθήσει στην κλήρωση των προκριματικών για το Euro.

Πιστεύω ότι έχω πολύ καλά στατιστικά με την Εθνική ομάδα και χαίρομαι γι' αυτό. Απολαμβάνω το ότι βρίσκομαι εδώ, απολαμβάνω κάθε λεπτό και κάθε ευκαιρία που μου δίνεται. Μου αρέσει να αγωνίζομαι για την Εθνική ομάδα. Ειλικρινά, σε οποιαδήποτε θέση. Αυτή τη σεζόν στην ομάδα μου έχω αγωνιστεί κυριολεκτικά σε όλες τις θέσεις, κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, αλλά και ως εξάρι και ως οκτάρι.

Πιστεύω ότι έχουμε πραγματικά μια ποιοτική ομάδα, ειδικά στη μεσαία γραμμή. Όπου κι αν αγωνίζομαι, μου είναι εύκολο, επειδή έχω εξαιρετικούς συμπαίκτες, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και ποιότητα. Αυτό κάνει το παιχνίδι πιο εύκολο για όλους μας και το δικό μου. Γι' αυτό και η θέση στην οποία αγωνίζομαι δεν είναι τόσο καθοριστική για μένα».