Ο Κουρτουά ετοιμάζει την εξαγορά ιταλικής ομάδας – Στο στόχαστρο η Ρετζιάνα

Ο Τιμπό Κουρτουά ετοιμάζεται να κάνει ένα σημαντικό επιχειρηματικό βήμα στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς το επενδυτικό fund του έχει καταθέσει πρόταση για την εξαγορά της Ρετζιάνα, η οποία αγωνίζεται στη Serie C.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ιταλικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η «Sky Sport Italia» και η «Gazzetta dello Sport», το NXTPLAY Capital έχει εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον του για την ομάδα της Ρέτζιο Εμίλια, με στόχο να αναλάβει πλήρως τον έλεγχό της.

Ο Βέλγος διεθνής ίδρυσε το συγκεκριμένο επενδυτικό fund το 2025, μαζί με τον επιχειρηματικό του συνεργάτη Γκονσάλο Βίλα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε επενδύσεις στους τομείς του αθλητισμού, των μέσων ενημέρωσης, της τεχνολογίας και των καταναλωτικών προϊόντων, με τον Κουρτουά να επιδιώκει πλέον να διευρύνει ακόμη περισσότερο την παρουσία του στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, ο τερματοφύλακας της Ρεάλ έχει ήδη περιγράψει το όραμά του για τη Ρετζιάνα, δίνοντας έμφαση τόσο στην αγωνιστική εξέλιξη όσο και στη σύνδεση της ομάδας με την τοπική κοινωνία.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι για το οποίο οι άνθρωποι της Ρέτζιο Εμίλια θα μπορούν να είναι υπερήφανοι: μια ομάδα φιλόδοξη στο γήπεδο, κοντά στην κοινότητα και με προοπτική να αντέξει στον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως βασικός πυλώνας του σχεδίου θα είναι η ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών: «Η δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος, ώστε οι νέοι παίκτες να μπορούν να εξελιχθούν, θα βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων σχεδιάζουμε».