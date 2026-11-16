Αγχωτική νίκη για τους Σπερς στην ματσάρα με τους Τζαζ

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Οι Σαν Αντόνιο Σπερς τα... χρειάστηκαν απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, όμως έφυγαν αλώβητοι από το Σολτ Λέικ, επικρατώντας με 110-102.

Οι Τζαζ ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, αφού προηγήθηκαν με 33-29 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Σπερς έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και με επί μέρους 27-22, έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 58-55.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο ήταν η σειρά των Γιούτα Τζαζ να απαντήσουν με επί μέρους 26-23, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στην τελευταία περίοδο, ισόπαλες με 81-81, μετατρέποντας το φινάλε του αγώνα σε θρίλερ.

Οι γηπεδούχοι 2:04 πριν την λήξη του αγώνα ισοφάρισαν σε 102-102, όμως σε εκείνο το σημείο έπαθαν blackout, επιτρέποντας στους Σπερς να τρέξουν σερί 8-0, για να φτάσουν στην 12η νίκη τους την φετινή σεζόν.

O Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 26 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Σπερς, με τον Μο Μπάμπα να ξεχωρίζει για τους Γιούτα Τζαζ, έχοντας 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης