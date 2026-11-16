Ροναλντίνιο: «Δεν ξέρω αν ήταν ο τελευταίος μου αγώνας»

Ο Ροναλντίνιο στα 46 του έκανε το μεγάλο comeback στους αγωνιστικούς χώρους, φορώντας την φανέλα της Ραβένα στην αναμέτρηση με την Φορλί (2-0), για την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μάλιστα ο Βραζιλιάνος «μάγος» άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φορέσει ξανά την φανέλα της Ραβένα, τονίζοντας ότι το ποδόσφαιρο είναι ότι καλύτερο έχει στη ζωή του.

«Ήταν υπέροχο που είδα ξανά τους φίλους μου και τόσους πολλούς νεαρούς παίκτες που μεγάλωσαν βλέποντάς με να παίζω. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτό το πρώτο μέρος πέρασε πολύ γρήγορα, πάντα έτσι ήταν για μένα.



Ο τελευταίος αγώνας; Δεν ξέρω, αλλά αν με καλέσει ο πρόεδρος, θα επιστρέψω. Πάντα μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο. Όταν θέλει, είμαι εδώ. Το ποδόσφαιρο ήταν το καλύτερο πράγμα που είχα ποτέ στη ζωή μου», ανέφερε ο Ροναλντίνιο στην δήλωσή του.

