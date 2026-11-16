Νέα βαριά ήττα για τους Μάβερικς - Ισοπεδώθηκαν από τους Σέλτικς

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Σε κακή αγωνιστική κατάσταση βρίσκονται οι Ντάλας Μάβερικς, που μέσα σε λίγες ώρες γνώρισαν βαριές ήττες από Καβαλίερς και Σέλτικς (131-94).

Ενδεικτικό της κακής αγωνιστικής κατάστασης που βρίσκονται οι Τεξανοί, είναι το πρώτο δωδεκάλεπτο του ματς με τους «Κέλτες», όπου σημείωσαν μόλις εννιά πόντους, δεχόμενοι 42!

Με τους Σέλτικς να έχουν «χτίσει» από πολύ νωρίς μεγάλη διαφορά, οι Μάβερικς δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο να μπουν ξανά στο ματς, με τους γηπεδούχους να φτάνουν με μεγάλη ευκολία στη νίκη.

O Tζέισον Τέιτουμ με 32 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Κούπερ Φλαγκ να ξεχωρίζει για τους Μάβερικς, έχοντας 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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