Μπερνάρντο Σίλβα: «Λυπηρή στιγμή για την Πορτογαλία η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί πλέον παρελθόν από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, με τον Μπερνάρντο Σίλβα να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της διαδοχής του στην αρχηγία.

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης χαρακτήρισε λυπηρή τη στιγμή για τη χώρα, τονίζοντας παράλληλα πως η αλλαγή ηγεσίας αποτελεί μέρος της φυσικής εξέλιξης της ομάδας.

Οι δύο ποδοσφαιριστές συνυπήρξαν για 12 χρόνια στην εθνική Πορτογαλίας, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να φορά το περιβραχιόνιο για περίπου δύο δεκαετίες. Ο Μπερνάρντο Σίλβα αναγνωρίζει το μέγεθος της παρακαταθήκης του, ωστόσο θεωρεί πως πλέον οι πιο έμπειροι παίκτες έχουν την ευθύνη να καθοδηγήσουν τη νέα γενιά.

«Είναι μια φυσιολογική διαδικασία. Είχα την ευχαρίστηση να αγωνίζομαι με τον Κριστιάνο στην εθνική ομάδα για 12 χρόνια. Ήταν πάντα ο αρχηγός μας και, από τη στιγμή που αποχαιρέτησε την εθνική, εμείς οι μεγαλύτεροι και πιο έμπειροι πρέπει να βοηθήσουμε τους νεότερους να διατηρήσουν την αφοσίωση και την κουλτούρα δουλειάς στα αποδυτήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την «A Bola».

Ο νέος αρχηγός παραδέχθηκε πως η αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο προκαλεί συναισθηματική φόρτιση, καθώς αποτέλεσε τιμή για τον ίδιο να μοιραστεί μαζί του τα αποδυτήρια της εθνικής ομάδας.

«Είναι ένα διαφορετικό κεφάλαιο για όλους μας. Αυτή η ημέρα θα ερχόταν αργά ή γρήγορα. Προσωπικά, είναι κάτι λυπηρό, γιατί ήταν τιμή και υπερηφάνεια να έχω μοιραστεί τα αποδυτήρια μαζί του. Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε τη φυσική πορεία και να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την επιτυχημένη διαδρομή της εθνικής τα τελευταία χρόνια», πρόσθεσε.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα στάθηκε και στην αλλαγή που αναμένεται να υπάρξει στην προσοχή των φιλάθλων και των μέσων ενημέρωσης μετά την αποχώρηση του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία της Πορτογαλίας. Όπως εξήγησε, αρκετοί θεατές πήγαιναν στο γήπεδο έχοντας ως βασικό κίνητρο να παρακολουθήσουν τον Ρονάλντο, ωστόσο οι υπόλοιποι διεθνείς είναι συνηθισμένοι στην πίεση και στις υψηλές απαιτήσεις.

«Σε ό,τι αφορά τα φώτα της δημοσιότητας, είναι πιθανό να υπάρξει αλλαγή, καθώς όλοι γνωρίζουν πόσο μεγάλο βάρος έχει ο Κριστιάνο κάθε φορά που μπαίνει στο γήπεδο. Πολλοί πήγαιναν στο γήπεδο για να τον δουν, κάποιοι μάλιστα αποκλειστικά γι’ αυτόν. Τώρα αυτό πιθανότατα θα αλλάξει. Από την άλλη, οι παίκτες της εθνικής είναι συνηθισμένοι στην πίεση, στις ευθύνες και στην κριτική μέσα από τους συλλόγους τους. Δεν θεωρώ ότι θα αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα», υπογράμμισε.

Ο Μπερνάρντο Σίλβα αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του υπό τις οδηγίες του Ζόρζε Ζεσούς, εξηγώντας πως ο προπονητής τον αντιμετωπίζει ως έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί είτε ως «οκτάρι» είτε ως «δεκάρι», συνδέοντας την άμυνα με την επίθεση. Παράλληλα, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στα πρόσφατα παιχνίδια του Nations League.

«Είναι πάντα δύσκολο, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να αγωνίζονται, να συμμετέχουν και να αισθάνονται χρήσιμοι. Σε όλη μου την καριέρα έχω συνηθίσει να παίζω και, όταν δεν συμμετέχω, είναι προφανώς δύσκολο. Σε αυτή την αποστολή υπάρχουν 27 παίκτες και μόνο 11 μπορούν να βρίσκονται στο γήπεδο. Είναι μια δύσκολη δουλειά για τον προπονητή, ειδικά σε μια εθνική ομάδα με τόσο ταλέντο. Από την πλευρά μου, μπορώ να εγγυηθώ ότι θα δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό», σημείωσε.

Τέλος, ο Πορτογάλος μέσος θυμήθηκε και την πρώτη του συνεργασία με τον Ζεσούς στην Μπενφίκα, όταν ο προπονητής είχε επιχειρήσει να τον χρησιμοποιήσει ως αριστερό μπακ. Αντιμετώπισε με χιούμορ εκείνο το περιστατικό, επισημαίνοντας πως είναι διατεθειμένος να αγωνιστεί οπουδήποτε χρειαστεί, ακόμη και ως τερματοφύλακας, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα.

Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πρόοδο της Πορτογαλίας υπό τη νέα τεχνική ηγεσία, κάνοντας λόγο για ενθαρρυντικά δείγματα στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια. Παράλληλα, δεν απέφυγε να χαρακτηρίσει απογοητευτικές τις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις για την εθνική ομάδα.

«Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια ήταν μια εξαιρετική ένδειξη. Η εθνική ομάδα έχει εξελιχθεί και βελτιωθεί και θέλουμε αυτή η πορεία να συνεχιστεί. Δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας: οι τελευταίες διοργανώσεις ήταν απογοητευτικές και αποτυχημένες, γιατί θέλαμε να φτάσουμε πολύ πιο μακριά», κατέληξε.