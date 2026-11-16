Τολιόπουλος... 100άρης με τα «κιτρινόμαυρα» στη GBL!

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Ξεχωριστή σημασία είχε για τον Βασίλη Τολιόπουλο η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, καθώς ο διεθνής γκαρντ συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την κιτρινόμαυρη φανέλα στο πρωτάθλημα.

Μία ιδιαίτερη προσωπική επίδοση κατέγραψε ο Βασίλης Τολιόπουλος στη χθεσινή (15/11) αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο, φτάνοντας τις 100 συμμετοχές στη Stoiximan GBL με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων».

Ο διεθνής γκαρντ έγινε ο 19ος παίκτης στην ιστορία του Άρη που φτάνει το συγκεκριμένο ορόσημο στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, μπαίνοντας σε μία ξεχωριστή λίστα για τον σύλλογο.

Μάλιστα, μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, ο Στέλιος Πουλιανίτης είχε γίνει ο 18ος παίκτης που συμπλήρωσε 100 εμφανίσεις με τον Άρη, στην αναμέτρηση απέναντι στη Δόξα Λευκάδας.

Για τον Τολιόπουλο, το προσωπικό αυτό επίτευγμα συνδυάστηκε με μία ιστορική βραδιά για την ομάδα του, η οποία επικράτησε με το εμφατικό 100-78 του Ολυμπιακού, πανηγυρίζοντας μία από τις σημαντικότερες νίκες της φετινής σεζόν.