Στην πόρτα της εξόδου από την Παρί ο Ντρο Φερνάντες

Ο Ντρο Φερνάντες δεν έχει καταφέρει να βρει τον ρόλο που περίμενε στην Παρί Σεν Ζερμέν και πλέον το ενδεχόμενο αποχώρησής του από το Παρίσι βρίσκεται στο προσκήνιο.

Ο 18χρονος μέσος δυσκολεύεται να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Λουίς Ενρίκε, με την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα να παρουσιάζεται ως ένα πιθανό σενάριο για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο νεαρός Ισπανός μετακόμισε στη γαλλική πρωτεύουσα από τους «μπλαουγκράνα» κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με την Παρί να καταβάλλει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Ωστόσο, η προσαρμογή του δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν οι άνθρωποι του συλλόγου.

Παρά τις υψηλές προσδοκίες που τον συνόδευαν, ο Φερνάντες έχει καταγράψει μόλις 343 λεπτά συμμετοχής σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν, χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί στα πλάνα του Ισπανού προπονητή. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «El Nacional», ο Λουίς Ενρίκε αναγνωρίζει πως ο ποδοσφαιριστής χρειάζεται περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά θεωρεί ότι προς το παρόν δεν είναι έτοιμος να έχει σταθερό ρόλο στην ομάδα.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως ο τεχνικός της Παρί δεν θα σταθεί εμπόδιο σε ενδεχόμενη αποχώρηση του 18χρονου, εφόσον εκείνος επιθυμεί να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα. Η γαλλική ομάδα επένδυσε κυρίως στις προοπτικές εξέλιξής του, ωστόσο ο ίδιος χρειάζεται άμεσα αγωνιστικά λεπτά για να συνεχίσει την πρόοδό του.

Η περιορισμένη παρουσία του αποτυπώνεται και στις τελευταίες επιλογές του Λουίς Ενρίκε. Παρότι ξεκίνησε στην πρεμιέρα της Παρί στο Champions League απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, στη συνέχεια έμεινε εκτός αποστολής στα τρία επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αντίστοιχα μικρός είναι ο ρόλος του και στο πρωτάθλημα, όπου σε πρόσφατη αναμέτρηση με την Τρουά αγωνίστηκε μόλις για τέσσερα λεπτά.