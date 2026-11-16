Οι Νικς απέδρασαν από το Τορόντο στην παράταση

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Οι Νιου Γιορκ Νικς έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Τορόντο Ράπτορς, επικρατώντας στην παράταση με 112-108.

Οι περσινοί πρωταθλητές του NBA, μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 23-17, όμως οι Καναδοί απάντησαν στην δεύτερη περίοδο με επί μέρους 26-24.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Ράπτορς ήταν ανώτεροι και με επί μέρους 31-20, μπήκαν στην τελευταία περίοδο έχοντας πάρει προβάδισμα εφτά πόντων (74-67), όμως οι Νικς αρνήθηκαν να παραδοθούν.

Οι Νεοϋορκέζοι εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους και στα 20'' πριν την λήξη αγκάλιασαν τη νίκη με τρίποντο του Τάουνς (95-92), όμως ο Σκότι Μπαρνς απάντησε με τον ίδιο τρόπο, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι Νικς βρήκαν περισσότερες λύσεις στην επίθεση, έσφιξαν την άμυνά τους και κατάφεραν να αποδράσουν από το Τορόντο με το διπλό, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 7-6.

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 28 πόντους, 17 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νικς, με τον Σκότι Μπαρνς να ξεχωρίζει για τους Ράπτορς, έχοντας 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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