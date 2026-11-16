Πέρασαν με δυσκολία από το Μιλγουόκι οι Χοκς

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Οι Ατλάντα Χοκς δυσκολεύτηκαν αρκετά στην έδρα των Μιλγουόκι Μπακς, επικρατώντας με 113-106.

Τα «Ελάφια» μπήκαν με άγριες διαθέσεις στο ματς, αφού προηγήθηκαν με 37-18 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τους γηπεδούχους, με τους Χοκς να πατούν... γκάζι.

Οι φιλοξενούμενοι έκαναν επί μέρους 37-16 στη δεύτερη περίοδο, για να κλείσουν το ημίχρονο προηγούμενοι με 55-53, με τους Χοκς να έχουν τον έλεγχο του αγώνα και στην τρίτη περίοδο, αυξάνοντας το προβάδισμά τους στο +7 (87-80).

Οι Μπακς, ωστόσο επιχείρησαν να κάνουν το comeback του και στο 1:57 πριν την λήξη μείωσαν στο τρίποντο (109-106), όμως οι Χοκς έτρεξαν στο φινάλε σερί 4-0 για να πανηγυρίσουν τη νίκη.

O Tζέιλεν Τζόνσον με 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ατλάντα Χοκς, με τον Κασπάρας Γιακουτσιόνις να ξεχωρίζει για τους Μπακς με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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