Μπουαντί για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στην Σίτι: «Θα συνεχίσω να δουλεύω»

Αινιγματική ήταν η τοποθέτηση του Αγιούμπ Μπουαντί αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο νεαρός Μαροκινός μέσος δεν βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στα βασικά πλάνα του Έντσο Μαρέσκα.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Λιλ, με μεγάλες προσδοκίες για το μέλλον, βλέπει τον χρόνο συμμετοχής του να περιορίζεται, καθώς ο Ιταλός τεχνικός δεν του έχει δώσει ευκαιρίες στις πρόσφατες αναμετρήσεις των «πολιτών».

Παρά την απουσία του από την αγωνιστική δράση, ο Μπουαντί δεν δείχνει να έχει χάσει την πίστη του στο πρότζεκτ της αγγλικής ομάδας. Σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα «Le Site Info Sport», ο διεθνής μέσος με την εθνική Μαρόκου αναφέρθηκε στην κατάστασή του, αφήνοντας, ωστόσο, ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τη συνέχεια.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανήκω σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και θα δούμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιό του.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του για το μέλλον, αφήνοντας, όμως, να εννοηθεί πως ο ίδιος περιμένει την ευκαιρία του, χωρίς να αποκλείει οποιαδήποτε εξέλιξη.