Η Λεβερκούζεν «δένει» τον Μάζα με νέο συμβόλαιο

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H Μπάγερ Λεβερκούζεν κινείται αποφασιστικά, προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή του 20χρονου Αλγερινού μέσου με νέο συμβόλαιο.

Η εντυπωσιακή αγωνιστική άνοδος του Ιμπραΐμ Μάζα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Μπαρτσελόνα, τη Μάντσεστερ Σίτι και την Παρί Σεν Ζερμέν να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής «Bild», οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Μάζα έχουν οδηγήσει τη διοίκηση των «ασπιρίνων» στην επίσπευση των διαπραγματεύσεων για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Μάλιστα, οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο έως το 2031, έναν χρόνο περισσότερο σε σχέση με την ισχύουσα συμφωνία που ολοκληρώνεται το 2030.

Ο 20χρονος μέσος αποκτήθηκε το 2025 από τη Χέρτα Βερολίνου, έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ, και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να καθιερωθεί στην ενδεκάδα της νέας του ομάδας.

Οι τέσσερις ασίστ και τα τέσσερα γκολ σε 14 συμμετοχές τη φετινή σεζόν αποτυπώνουν την επιρροή του στο παιχνίδι της Λεβερκούζεν.