Ώρα αντίδρασης για την Εθνική με τη Σερβία

Η Εθνική ομάδα υποδέχεται απόψε τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό, στην τελευταία αγωνιστική του Nations League.

Η βαριά ήττα στο Άμστερνταμ από την Ολλανδία άφησε τα σημάδια της στην Εθνική ομάδα, η οποία απόψε (21:45, Alpha, Novasports Start) καλείται να βγάλει αντίδραση στο παιχνίδι με τη Σερβία, με το οποίο ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις της στο Nations League.

Η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τη «γαλανόλευκη» για την πρόκριση στα προημιτελικά, αλλά η τύχη δεν είναι μόνο στα χέρια της. Για να πάρει την πρόκριση, πρέπει να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα από τη Γερμανία, η οποία την ίδια ώρα υποδέχεται την Ολλανδία. Ωστόσο, οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρέπει να εμφανιστούν σοβαροί και αποτελεσματικοί για να κάνουν τη δική τους δουλειά και να περιμένουν τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι.

Το θετικό για την Εθνική είναι ότι επιστρέφει από τιμωρία ο Ζαφείρης στη μεσαία γραμμή, ενώ ο Κουρμπέλης παραμένει νοκ άουτ. Στη διάθεση του Γιοβάνοβιτς θα βρίσκεται και ο Σάλιακας, που εξέτισε την ποινή του. Ο Τζόλης αποδείχτηκε ότι δεν έχει κάτι και υπολογίζεται κανονικά, ενώ αντίθετα ο Ιωαννίδης έχει πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα αγωνιστεί.

Η Σερβία από την πλευρά της βρίσκεται χωρίς βαθμό στον όμιλο του Nations League, με τον Βέλικο Παούνοβιτς να αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες. Εκτός από τους Βλάχοβιτς, Στραχίνια, Παύλοβιτς, Κόστις, Τέρζιτς και Στάνκοβιτς, δεν υπολογίζονται και οι Ζίβκοβιτς και Ντραγκόγεβιτς που αποβλήθηκαν στο παιχνίδι με τη Γερμανία. Παρόλα αυτά δεν είναι αδιάφορη, καθώς θέλει να αποφύγει τον απευθείας υποβιβασμό στη League B και για να παίξει στα μπαράζ του Μαρτίου θα πρέπει να έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων από τις Τουρκία και Τσεχία, οπότε θα είναι σημαντικό να κρατήσει απόψε το μηδέν στην άμυνα.

