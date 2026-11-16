Περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι!

Η βαριά ήττα από την Ολλανδία δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει στα ψιλά. Η εικόνα της Εθνικής Ελλάδας, το αποτέλεσμα και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα, αφήνουν πίσω τους προβληματισμό και εύλογα ερωτήματα. Γράφει ο Κ. Βασιλόπουλος.

Όταν φοράς το εθνόσημο, όταν εκπροσωπείς μια ολόκληρη χώρα και έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις προσδοκίες με την αγωνιστική σου παρουσία, οφείλεις να ανταποκρίνεσαι στις απαιτήσεις. Και απέναντι στους Ολλανδούς η Ελλάδα δεν τα κατάφερε.

Δεν χρειάζονται ούτε δικαιολογίες ούτε προσπάθεια ωραιοποίησης της πραγματικότητας. Μια τόσο βαριά ήττα αποτελεί πισωγύρισμα και η Εθνική οφείλει να αναγνωρίσει τα λάθη της, να αναλύσει όσα δεν λειτούργησαν και να βρει τις απαντήσεις μέσα στο γήπεδο. Γιατί η πρόοδος μιας ομάδας δεν κρίνεται μόνο από τις καλές βραδιές, αλλά κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά σε δύσκολες καταστάσεις, όπως αυτή που βίωσε το βράδυ της Παρασκευής στο Άμστερνταμ.

Ωστόσο, υπάρχει μια λεπτή αλλά εξαιρετικά σημαντική διαφορά, ανάμεσα στο να αφήσεις πίσω σου μια κακή εμφάνιση και στο να την αφήσεις να σε καταβάλει. Η ήττα από την Ολλανδία πρέπει να αποτελέσει μάθημα και όχι ψυχολογικό βάρος για το μέλλον. Να γίνει αφορμή για αυτοκριτική, όχι αιτία εσωστρέφειας. Να μείνει στη μνήμη ως μια βραδιά που δεν πρέπει να επαναληφθεί, αλλά να μην ακολουθήσει την ομάδα στο παιχνίδι του Πανθεσσαλικού.

Και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο στοίχημα της Δευτέρας. Η αναμέτρηση με τη Σερβία δεν είναι απλώς μια ευκαιρία για αντίδραση και αποκατάσταση της αγωνιστικής εικόνας. Είναι ένα παιχνίδι με ξεκάθαρη βαθμολογική σημασία, καθώς μια νίκη θα ενισχύσει σημαντικά τις πιθανότητες της Ελλάδας να βρεθεί στην προημιτελική φάση του Nations League.

Η Εθνική δεν έχει την πολυτέλεια να κοιτάζει πίσω. Έχει μπροστά της έναν στόχο που παραμένει ζωντανός και μια αναμέτρηση στην οποία καλείται να αποδείξει ότι η απογοήτευση από την Ολλανδία δεν επηρέασε την πίστη, τη συνοχή και τον χαρακτήρα της. Χρειάζεται καθαρό μυαλό, ένταση, αποφασιστικότητα και, πάνω απ’ όλα, την αντίδραση μιας ομάδας που ξέρει τι θέλει και είναι αποφασισμένη να το διεκδικήσει.

Άλλωστε, οι μεγάλες ομάδες δεν είναι εκείνες που δεν χάνουν ποτέ. Είναι εκείνες που ξέρουν να σηκώνονται μετά από μια δύσκολη ήττα. Και η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να το αποδείξει απέναντι στη Σερβία, μετατρέποντας την απογοήτευση σε κίνητρο και την κριτική σε ποδοσφαιρική απάντηση.

Περασμένα, λοιπόν, ναι. Ξεχασμένα, όχι. Γιατί όσα συνέβησαν απέναντι στην Ολλανδία πρέπει να γίνουν οδηγός για όσα πρέπει να αλλάξουν. Αλλά τη Δευτέρα δεν υπάρχει χώρος για δεύτερες σκέψεις και πισωγυρίσματα. Υπάρχει μόνο η ανάγκη για νίκη, για επιστροφή στις καλές εμφανίσεις και για ένα αποφασιστικό βήμα προς την προημιτελική φάση του Nations League.

Η απάντηση δεν θα δοθεί με λόγια. Θα δοθεί στο γήπεδο και οι Έλληνες διεθνείς, διαθέτουν φιλότιμο, εκτός από ποιότητα και αγάπη για το εθνόσημο!