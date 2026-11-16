Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι Λέικερς και Σπερς

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Eννιά αναμετρήσεις περιλάμβανε η βραδιά στο NBA, με τους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς να συνεχίζουν το νικηφόρο σερί τους.