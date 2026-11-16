Τα αποτελέσματα του NBA: Ασταμάτητοι Λέικερς και Σπερς

Οι «Λιμνάνθρωποι» πέρασαν από την έδρα των Φοίνιξ Σανς, ενώ οι Σπερς έκαμψαν με δυσκολία την αντίσταση των Γιούτα Τζαζ. Με νίκες συνέχισαν και οι Φιλαδέλφεια 76ερς, που λύγισαν τους Ιντιάνα Πέισερς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Φιλαδέλφεια 76ερς – Ιντιάνα Πέισερς 131-124
Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Λέικερς 123-131
Λος Άντζελες Κλίπερς – Σάρλοτ Χόρνετς 113-105
Γιούτα Τζαζ – Σαν Αντόνιο Σπερς 102-110
Μπόστον Σέλτικς – Ντάλας Μάβερικς 131-94
Τορόντο Ράπτορς – Νιου Γιορκ Νικς 108-112
Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Χιούστον Ρόκετς 119-147
Μιλγουόκι Μπακς – Ατλάντα Χοκς 106-113
Σακραμέντο Κινγκς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 103-125