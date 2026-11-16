Ραντεβού με την ιστορία: Η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται την Ισλανδία

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Ραντεβού με την ιστορία έχει η Εθνική Ελπίδων, η οποία υποδέχεται σήμερα (16/11 19:00) την Ισλανδία, με φόντο την τελική φάση του EURO U21

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη δίνει ίσως τον σημαντικότερο αγώνα των τελευταίων ετών, καθώς βρίσκεται μία νίκη μακριά από την τελική φάση του EURO U21, που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας.

Τελευταίο «εμπόδιο» οι σκληροτράχηλοι Ισλανδοί, οι οποίοι μας έβαλαν δύσκολα στον πρώτο αγώνα στο παγωμένο Ρέικιαβικ, αλλά οι διεθνείς έφυγαν αλώβητοι με το 1-1.

Πλέον, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και το «Απόστολος Νικολαΐδης» τα πράγματα είναι αλλιώς. Μπροστά σε πάνω από 6.500 φίλους της «Γαλανόλευκης», οι παίκτες του Ταουσιάνη θέλουν να γράψουν ιστορία.

Με δύο απώλειες επέστρεψε η αποστολή από το Ρέικιαβικ, καθώς Νόα Άλεν και Δημήτρης Μοναστηρλής τέθηκαν νοκ άουτ από την ρεβάνς ελέω τραυματισμού. Εσπευσμένα κλήθηκε ο Τσομπανίδης και μένει να δούμε τις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

