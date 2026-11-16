Επίσημα στο Νο.2 του κόσμου η Αντρέεβα

Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Με την εκπληκτική πορεία της στο WTA Finals, η Μίρα Αντρέεβα έγραψε ιστορία, σημειώνοντας career high.

Η 19χρονη Ρωσίδα ανέβηκε στο Νο.2 του κόσμου και πλέον έχει μόνο 293 βαθμούς διαφορά από την Έλενα Ριμπάκινα, που υπερασπίζεται στο ξεκίνημα της νέας σεζόν τον τίτλο στη Μελβούρνη.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, από την άλλη, που έμεινε εκτός ημιτελικών στο Indian Wells, βγήκε εκτός Top 2 και έκλεισε έτσι μια μέτρια για τα δεδομένα της σεζόν.

Η Μαρία Σάκκαρη, τέλος, παρέμεινε στο Νο.29 του ranking και όλα δείχνουν ότι θα είναι seeded στο Australian Open.

Σε ό,τι αφορά την ATP, η δράση ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα στο Τορίνο και ο Σάσα Ζβέρεφ θα παραλάβει το βραβείο για το year-end No.1.

Ο Τέιλορ Φριτζ σκαρφάλωσε στο Νο.9 μετά τον τίτλο στη Στοκχόλμη, ενώ μια θέση κέρδισε και ο Ραφαέλ Χόδαρ, επιστρέφοντας στο Top 10 του κόσμου.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διατηρήθηκε στο Νο.36 και ο Στέφανος Σακελλαρίδης έπεσε στο Νο.133 (-3).