ΑΕΚ: Φιλικό τεστ με την ΑΕΛ Λεμεσού

Η ΑΕΚ υποδέχεται την ΑΕΛ Λεμεσού σε ένα φιλικό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να θέλει να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Φιλικό παιχνίδι δίνει σήμερα στις 12:00 η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, κεκλεισμένων των θυρών, υποδεχόμενη την ΑΕΛ Λεμεσού. Παρά τις πολλές απουσίες των διεθνών, ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει αρχικά να διατηρήσει τον αγωνιστικό ρυθμό των υπολοίπων και να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες με μικρό χρόνο συμμετοχής να δείξουν ότι μπορούν να βοηθήσουν.

Σε αυτή την κατηγορία βρίσκεται ο Μπάμπης Λυκογιάννης, ο οποίος δεν έχει παίξει έως τώρα, αλλά διαθέτουν ποιότητα και εμπειρία.

Σημαντική είναι η επιστροφή του Θωμά Στρακόσα, ο οποίος λείπει το τελευταίο διάστημα λόγω τραυματισμού. Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ προπονείται κανονικά εδώ και καιρό, αλλά σήμερα θα μπει σε συνθήκες αγώνα, ενώ αναμένεται να παίξει βασικός και το Σάββατο κόντρα στην Καλαμάτα.