Oυόκερ από άλλον πλανήτη: Πολυτιμότερος της αγωνιστικής ο γκαρντ του Αμαρουσίου!

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Με 36 πόντους και 33 βαθμούς στην αξιολόγηση, ο Αμερικανός γκαρντ του Αμαρουσίου ξεχώρισε στην 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Τζόρνταν Ουόκερ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στη νίκη του Αμαρουσίου επί των Vikos Φalcons με 104-93 στα Ιωάννινα.

Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και οδήγησε την ομάδα του στη δεύτερη φετινή της νίκη και την πρώτη μακριά από την έδρα της, προσφέροντας πολύτιμη βαθμολογική ανάσα στους «κιτρινόμαυρους».

Σε 32 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα συμμετοχής, ο Γουόκερ σημείωσε 36 πόντους, έχοντας 2/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα και το εντυπωσιακό 20/21 από τη γραμμή των ελευθέρων βολών! Παράλληλα, μοίρασε 5 ασίστ, μάζεψε 3 ριμπάουντ, έκανε ένα κλέψιμο και υπέπεσε σε μόλις ένα λάθος, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Μάλιστα, κέρδισε 11 φάουλ από την αντίπαλη άμυνα, αποτελώντας έναν διαρκή πονοκέφαλο για τους γηπεδούχους, που αδυνατούσαν να περιορίσουν την επιθετική του δράση.

Ο Ουόκερ είχε ήδη 18 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ενώ με τρία διαδοχικά τρίποντα στη δεύτερη περίοδο έδωσε σημαντικές λύσεις στο Μαρούσι, σε ένα σημείο που οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα.

Η εμφάνισή του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τη σημασία της αναμέτρησης για το Μαρούσι, που αναζητούσε ένα αποτέλεσμα ικανό να του δώσει ώθηση στη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Με τέτοιες εμφανίσεις, ο Αμερικανός δείχνει πως μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα επιθετικά όπλα της ομάδας των βορείων προαστίων.