Επιστροφή Κωστούλα στην αποστολή της Εθνικής - Ποιους έκοψε ο Γιοβάνοβιτς

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Ο Μπάμπης Κωστούλας επιστρέφει στην 23άδα της Γαλανόλευκης για το κρίσιμο παιχνίδι με την Σερβία, ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Ιωαννίδης και Κουρμπέλης. Μέσα ο Τζόλης.

Με νέα πρόσωπα η αποστολή της Εθνικής ομάδας -την οποία έχει δημοσιεύσει η UEFA- για το τελευταίο παιχνίδι των ομίλων του Nations League απέναντι στην Σερβία, απόψε (16/11, 21:45) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Στις επιλογές του Γιοβάνοβιτς επιστρέφει ο Ζαφείρης που εξέτισε την ποινή του, αλλά όχι και ο Σάλιακας (ήταν επίσης τιμωρημένος) που "κόπηκε" αφού υπάρχουν ήδη οι Βαγιαννίδης, Ρότα στα δεξιά της άμυνας.

Επιπλέον επιστρέφει ο Κωστούλας που είχε μείνει εκτός στην Ολλανδία, ενώ νοκ άουτ τέθηκαν οριστικά οι Ιωαννίδης και Κουρμπέλης. Στον αντίποδα κανονικά υπολογίζεται ο Τζόλης που δεν φάνηκε τελικά να έχει κάτι σοβαρό.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής: Αναλυτικά η αποστολή της Ελλάδας επανδρώνεται από τους: Βλαχοδήμο, Τζολάκη, Μανδά, Βαγιαννίδη, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Ρέτσο, Ρότα, Χατζηδιάκο, Τσιμίκα, Γιαννούλη, Κουτσουπιά, Μπακασέτα, Ανδρούτσο, Ζαφείρη, Τριάντη, Μασούρα, Τεττέη, Δουβίκα, Τζόλη, Παυλίδη, Κωστούλα, Καρέτσα.