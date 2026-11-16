Superbet League 2: Τα βλέμματα σε Βόλο και Τρίπολη – Αποτελέσματα, πρόγραμμα και βαθμολογία

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Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα (16/11) η 11η αγωνιστική της Superbet League 2, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις Μαρκό - Ζάκυνθος, Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β' και Νίκη Βόλου - Πύργος

Η αυλαία της 11ης αγωνιστικής πέφτει σήμερα στη Superbet League 2, με τρεις αναμετρήσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, τόσο στις πρώτες θέσεις όσο και στα χαμηλότερα στρώματα της κατάταξης.

Στις 14:00, η πρωτοπόρος Μαρκό υποδέχεται τη Ζάκυνθο, θέλοντας να συνεχίσει την εξαιρετική πορεία της και να αυξήσει τη διαφορά από τους διώκτες της. Μία ώρα αργότερα περίπου, στις 14:45, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Β' στην Τρίπολη, ενώ στις 15:00 η Νίκη Βόλου φιλοξενεί τον Πύργο, με στόχο να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την κορυφή.

Από τα παιχνίδια που προηγήθηκαν, ξεχώρισε η ευρεία νίκη του Αστέρα AKTOR Β' επί του ΠΑΟΚ Β με 4-0, ενώ η Ελλάς Σύρου και ο Πανσερραϊκός επικράτησαν με 2-0 του Πανθρακικού και της Αναγέννησης Καρδίτσας αντίστοιχα.

Η ΑΕΛ Novibet έμεινε στο 0-0 με τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ Απόλλων Καλαμαριάς και Athens Kallithea αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Σάββατο 14/11

Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός 2-0

Πανσερραϊκός - Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0

ΑΕΛ Novibet - Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Αστέρας AKTOR Β' - ΠΑΟΚ Β 4-0

Κυριακή 15/11

Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea 1-1

Δευτέρα 16/11

14:00 Μαρκό - Ζάκυνθος

14:45 Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β'

15:00 Νίκη Βόλου - Πύργος

Η βαθμολογία

Θέση Ομάδα Αγ. Βαθ. 1 Μαρκό 10 26 2 Athens Kallithea 11 21 3 ΑΕΛ Novibet 11 20 4 Ελλάς Σύρου 11 19 5 Νίκη Βόλου 10 17 6 Πανιώνιος 10 17 7 Πανσερραϊκός 11 16 8 Αστέρας AKTOR Β' 11 16 9 Πανθρακικός 11 13 10 Αναγέννηση Καρδίτσας 11 12 11 ΠΑΟΚ Β 11 12 12 Νέστος Χρυσούπολης 11 9 13 Απόλλων Καλαμαριάς 11 9 14 Πύργος 10 9 15 Ολυμπιακός Β' 10 6 16 Ζάκυνθος 10 4

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής