«Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Αντρέ Λουίζ»

Στη μεταγραφική υπόθεση του Αντρέ Λουίζ της Κορίνθιανς εμπλέκεται μέσω… Τουρκίας ο Ολυμπιακός και η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Την περίπτωση του Αντρέ Λουίζ της Κορίνθιανς φέρεται να εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Ο Τούρκος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο 20χρονος μέσος βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, αλλά και της Φενέρμπαχτσε.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης θέλει να αποκτήσει τον νεαρό χαφ, που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής, αρχικά για τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Θα προσφέρει δηλαδή στον παίκτη την προοπτική της Premier League, αφού «ψηθεί» στους Πειραιώτες.

Ο Αντρέ Λουίζ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2029 και μέσα στο 2026 μετρά 42 συμμετοχές, 6 γκολ και 2 ασίστ με την Κορίνθιανς. Παράλληλα, πριν δυο μέρες πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική Βραζιλίας, στη φιλική ήττα με 3-2 από την Ιαπωνία.

