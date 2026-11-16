Μάντζιος: «Η ομάδα έχει κάνει βήματα προόδου, ακόμη κι αν κάποιοι δεν το αναγνωρίζουν»

Στην εξέλιξη της Εθνικής Κύπρου στάθηκε ο Άκης Μάντζιος μετά την ήττα με 4-1 από το Μαυροβούνιο, τονίζοντας πως το τελικό σκορ δεν αποτυπώνει την εικόνα της αναμέτρησης

Με ήττα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων του Nations League η Εθνική Κύπρου, καθώς γνώρισε την ήττα με 4-1 από το Μαυροβούνιο στο «Αλφαμέγα» της Λεμεσού, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League C.

Η αναμέτρηση δεν είχε βαθμολογικό διακύβευμα, καθώς οι δύο ομάδες είχαν ήδη εξασφαλίσει τις θέσεις τους στον όμιλο. Το Μαυροβούνιο ολοκλήρωσε αήττητο την πορεία του, κατακτώντας την πρωτιά με 16 βαθμούς και την απευθείας άνοδο στη League B, ενώ η Κύπρος τερμάτισε δεύτερη με οκτώ βαθμούς και θα διεκδικήσει την άνοδο μέσω των play-offs.

Παρά τη βαριά ήττα, ο Άκης Μάντζιος εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, υπογραμμίζοντας πως η κυπριακή ομάδα έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση το τελευταίο διάστημα.

«Δεν ήταν για 4-1 το ματς. Αν εξαιρέσουμε κάποια διαστήματα, όπως το πρώτο δεκάλεπτο που ήμασταν παθητικοί και δεχτήκαμε το γκολ, προσπαθήσαμε», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας τεχνικός.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μέχρι το 3-1, θεωρώ είχαμε συνοχή, δημιουργήσαμε φάσεις. Έπαιξε βέβαια ρόλο και η ποιότητα των δύο επιθετικών του αντιπάλου. Αυτή η ομάδα έχει εξελιχθεί, δεν είναι ότι πετύχαμε κάτι μεγάλο, όμως φαίνεται. Αν δεν το δέχεται κάποιος είναι εμπαθής».